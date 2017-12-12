Здоровье За два дня произошло 30 госпитализаций с травмами из-за гололеда Первый снегопад в столице ознаменовался резким ростом числа травм, полученных в результате падений на скользком тротуаре.



"Очень скользко, надо почистить. Видели, чтобы кто-то где-то чистил? Никто абсолютно".



"Ситуация видите, какая. Думаю, никому до этого нет дела. Не видела, чтобы кто-то работал".



Исполняющая обязанности мэра столицы указала коммунальщикам на плохое качество работы.



"За два дня 30 госпитализаций с травмами. Мы не можем согласиться с такой ситуацией. Я не вижу, чтобы ваше управление действовало, где это необходимо", - сказала и.о. мэра столицы Сильвия Раду.



Между тем в муниципальном управлении ЖКХ осваивают новый вид реагента - экологического, который используют наряду с солью.



"Мы нанесли на тротуар жидкое экологическое средство. Но вероятно, недостаточно. Ведь пользуемся им первый год", - сказал завотделом проектов Управления ЖКХ Василе Эфрос.



В столице заготовлено для борьбы с гололедом 250 тонн соли, 30 тонн хлорида кальция и 20 тонн экологического вещества.



Publika Количество просмотров: 72 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Обсуждение новости