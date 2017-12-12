Три землетрясения за одну ночь. Что дальше?

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На устах
В ночь с понедельника на вторник в сейсмической зоне Вранча произошло три землетрясения. Согласно Mediafax.ro, первое, самое сильное из них, было сразу после полуночи, а к утру произошло еще два землетрясения.
Согласно данным Национального института физики Земли (INFP),
Второе землетрясение произошло в 04:52 в районе Вранча, ее сила –2,1 балла по Рихтеру. Землетрясение произошло на глубине 22 километра. Ближайшие к эпицентру города: Рымнику Сэрат
В 05:45 Вранчу сотрясло опять. Магнитуда последнего землетрясения составила 2,2 балла по шкале Рихтера, оно произошло на глубине 30 километров.
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