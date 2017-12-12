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На устах
Три землетрясения за одну ночь. Что дальше?
12.12.2017

В ночь с понедельника на вторник в сейсмической зоне Вранча произошло три землетрясения. Согласно Mediafax.ro, первое, самое сильное из них, было сразу после полуночи, а к утру произошло еще два землетрясения.

Согласно данным Национального института физики Земли (INFP),
землетрясение магнитудой 3,8 балла по шкале Рихтера произошло в ночь с понедельника на вторник в 00:15, в сейсмической зоне Вранча уезда Бузэу, на глубине 125,5 километра. Ближайшие к эпицентру землетрясения города: Нехою (12 км), Ковасна (45 км), Ынторсура Бузэулуй  (45 км), Мизил (47 км), Вэлений де Мунте (50 км).

Второе землетрясение произошло в 04:52  в районе Вранча, ее сила –2,1 балла по Рихтеру. Землетрясение произошло на глубине 22 километра. Ближайшие к эпицентру города: Рымнику Сэрат
(11 км), Одобешты (28 км), (28 км), Бузэу (40 км) и Панчу (43 км).

В 05:45 Вранчу сотрясло опять. Магнитуда последнего землетрясения составила 2,2 балла  по шкале Рихтера, оно произошло на глубине 30 километров.


 
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