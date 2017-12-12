НАТО взяло Молдову под контроль

В Кишинёве открылось Бюро связи НАТО. Фактически это -диппредставительство Североатлантического альянса в Молдове.

Его возглавила уроженка Литвы Кристина Балейсайт (Балейшите), ранее занимавшая пост заместителя руководителя Бюро связи НАТО в Грузии. Разрезав белую ленточку с изображением розы ветров (символа Североатлантического альянса), премьер-министр Павел Филип объявил о рестарте отношений Республики Молдова и НАТО и заявил, что это не несёт угрозы нейтральному статусу страны (“Нейтралитет не означает изоляцию”).

О том, что нейтралитету Молдовы ничего не грозит, заявила и приехавшая на церемонию открытия заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер. По её словам, у альянса есть много нейтральных партнёров - например, Финляндия или Швейцария. Правда, власти Финляндии недавно заявили, что не исключают возможности вступления в НАТО. А депутат от ПСРМ Василий Боля в ходе пикета против открытия представительства альянса в Кишинёве, отметил, что ни в одном другом государстве мира с нейтральным статусом не были открыты подобные Бюро блока.

Бюро с “длинной историей”

История с открытием в Молдове представительства Североатлантического альянса восходит ещё к началу 1990-х годов.

В 1993 г. Николай Киртоакэ – на тот момент главный государственный советник президента Мирчи Снегура по военным вопросам – написал письмо, в котором предлагал начать переговоры об открытии в Кишинёве спецпредставительства НАТО. В 1997 г. аналогичное послание написал будущий министр обороны, а в то время начальник управления внешних отношений минобороны Виорел Чиботару. Но потом долгие годы эта тема не поднималась.

В 2014 г. посол РМ в НАТО Михай Грибинча в эфире национального радио сообщил, что в будущем, в 2015 г., в Кишинёве по просьбе молдавского правительства будет открыто Бюро связи Североатлантического альянса - контактная структура, цель которой - установление прямой связи между властями Молдовы и НАТО. Как отметил дипломат, её появление никак не отразится на нейтральном статусе страны: с помощью своего представительства НАТО будет информировано из первоисточников о событиях в Молдове и сможет идентифицировать потребности реформирования секторов обороны и безопасности.

Предполагалось, что Бюро связи НАТО в Кишинёве заработает в октябре 2015 г. Потом его открытие перенесли на 2016 г. Но опять не сложилось: соответствующее соглашение было подписано лишь 29 ноября 2016 г., в Брюсселе. Документ скрепили подписями премьер-министр Павел Филип и генсек НАТО Йенс Столтенберг. 9 декабря 2016 г. парламент ратифицировал соглашение с НАТО. Правда, депутатам так и не дали ознакомиться с его текстом.

“Фактически решение об открытии представительства НАТО в Молдове было принято в конце 2014 г. – начале 2015 г. И всё было готово к тому, чтобы Бюро связи заработало в конце 2015 г., - говорит экс-министр обороны Виорел Чиботару. – Но начались проволочки с молдавской стороны. Когда представители власти говорят, что президент Додон своими действиями тормозит отношения с НАТО – это не совсем так. Додон в данном случае, скорее, служит отговоркой. За последние два года, из-за бездействия официального Кишинёва, было свёрнуто или заморожено сразу несколько программ сотрудничества. Из-за этого тормозился и процесс открытия в Кишинёве Бюро связи НАТО”.

В текущем, 2017 г., открытие диппредставительства НАТО в Молдове тоже несколько раз переносили. Сначала его обещали открыть в апреле, затем - в сентябре, потом церемонию перенесли на декабрь. Тем не менее глава кишинёвского Бюро связи НАТО Кристина Балейсайт уже полгода работает в Молдове и уже успела дать в новом статусе ряд интервью.

Переоценка приоритетов

Примечательно, что весной этого года НАТО закрыл аналогичное Бюро связи в Центральной Азии, которое с 2013 г. дислоцировалось в Ташкенте. Руководитель центральноазиатского бюро была переведена в Грузию, а вся оргтехника передана местным неправительственным организациям.

Объявив о закрытии ташкентского представительства, его руководитель Розария Пульизи отметила, что это решение не несёт никакого политического характера и является результатом внутреннего рассмотрения бюджета. Однако финансовый вопрос, не позволивший НАТО и дальше содержать Бюро связи в Центральной Азии, не помешал альянсу открыть аналогичную структуру в Молдове.

На самом деле, естественно, не в деньгах дело. Просто у НАТО сменились приоритеты. В 2000-е годы, после терактов 11 сентября и ввода войск в Афганистан, Центральная Азия была жизненно необходима США и НАТО. К тому же Вашингтон планировал закрепиться в регионе посредством военных баз. Однако в 2014 г. блок НАТО официально завершил 13-летнюю миссию в Афганистане и начал выводить войска. С базами тоже не сложилось: в 2014 г. Киргизия под давлением Москвы, списавшей республике долг в 500 млн долл., закрыла американскую авиабазу в международном аэропорту “Манас”. Что касается Узбекистана, то после смерти Ислама Каримова исполняющий обязанности президента Шавкат Мирзиёев озвучил принципиальную позицию Ташкента о невозможности открытия на территории страны военной базы любого из иностранных государств. Поэтому интерес Вашингтона к региону стал падать.

Весной 2015 г. США официально объявили о смене своей стратегии по отношению к Центральной Азии. Была провозглашена политика “непубличной дипломатии”, в рамках которой все сложные вопросы Соединённые штаты предпочли решать в двусторонних переговорах за закрытыми дверьми. Поэтому закрытие центральноазиатского Бюро связи НАТО было лишь делом времени.

Сегодня геополитические акценты сместились с Афганистана и Центральной Азии в сторону Сирии и (в контексте очередного противостояния США и России после украинского кризиса) на восточные рубежи Европейского союза. Международные эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение отношений НАТО и Российской Федерации, и даже не исключают возможности возникновения ограниченного военного конфликта между ними. Среди возможных болевых точек называются Приднестровье, грузинское направление, а также акватория Балтийского моря. Поэтому открытие Бюро связи НАТО в Кишинёве для усиления своего присутствия в регионе полностью вписывается в новые приоритеты США и Североатлантического альянса.

Сегодня у НАТО есть четыре таких бюро связи. Однако информационное бюро в Москве можно не считать – оно было открыто совершенно в других геополитических реалиях и выполняет совершенно не ту миссию, что Бюро связи в Тбилиси, Киеве и будет выполнять представительство в Кишинёве. Например, летом этого года блок НАТО расширил своё Бюро связи в Киеве, направив туда военный персонал. Как подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг, это было сделано для того, чтобы помочь Украине защищаться.

Чем будет заниматься Бюро связи в Кишинёве? Официальная версия

Согласно официальной версии, Бюро связи НАТО в Кишинёве будет небольшим гражданским дипломатическим представительством. Здесь не будет работать военный персонал, только гражданские лица. Причём, как было анонсировано, в штате Бюро связи будет только один представитель страны-члена НАТО (видимо, речь идёт о его руководителе – литовке Кристине Балейсайт), остальные сотрудники будут местными.

В сентябре, в интервью Deutsche Welle, Кристина Балейсайт заявила, что в своей работе в Молдове собирается сосредоточиться на следующих аспектах. Во-первых, Бюро связи будет консультационным и вспомогательным центром НАТО для поддержки текущих реформ в Молдове. Во-вторых, он станет информировать молдавские власти и неправительственные организации о возможностях сотрудничества, предлагаемых альянсом программах и поддержке конкретных проектов. “У НАТО есть сотни видов деятельности и программ, которые Молдова может использовать для того, чтобы укрепить свои возможности и безопасность”, - отметила Кристина Балейсайт.

Ещё одной важнейшей задачей Бюро связи станет активная информационная работа с молдавской общественностью для укрепления позитивного имиджа блока. “Существует множество мифов и много дезинформации о НАТО в общественной сфере по всему миру. Иногда нас не очень хорошо понимают, а иногда сознательно очерняют”, - заявила Кристина Балейсайт в интервью изданию Ziarul de Garda.

В общем, как отметил для noi.md экс-министр обороны и бывший руководитель Центра информирования и документирования НАТО в Молдове Виорел Чиботару, мандат кишинёвского Бюро связи Североатлантического альянса сужен до размеров взаимодействия по тем программам, которые Молдова уже имеет с НАТО – «Партнёрство во имя мира» и «Индивидуальный план действий Молдова-НАТО». На Украине и в Грузии аналогичные представительства гораздо больше и многочисленнее, а программы сотрудничества - разнообразнее. Но Киев и Тбилиси провозгласили вступление в НАТО своим внешнеполитическим приоритетом, в отличие от нейтральной Молдовы.

Чем будет заниматься Бюро связи в Кишинёве? Неофициальная версия

Политолог Богдан Цырдя говорит, что на Украине тоже всё начиналось с “небольшого гражданского диппредставительства” для лучшей координации взаимодействия НАТО с властями страны и гражданским обществом. Однако потом штат Бюро связи НАТО в Киеве был расширен за счёт военного персонала. Это же может произойти и в Молдове.

Молдавским депутатам при ратификации не зря не дали ознакомиться с текстом соглашения об открытии в Кишинёве Бюро связи НАТО, подписанным премьер-министром Павлом Филипом и генсеком блока Йенсом Столтенбергом. Ведь там идёт речь не только о гражданских, но и военных сотрудниках бюро, и вообще содержится много интересных моментов.

Как отметил Богдан Цырдя, в п. 5 соглашения чётко и ясно написано: «Руководителю Бюро связи НАТО и иному штатному гражданскому и военному персоналу должны быть обеспечены все привилегии, неприкосновенность и льготные условия, положенные дипломатическим агентам». О военном персонале представительства идёт речь и в других пунктах документа. Например, согласно п. 19, НАТО вправе водружать на офисе свой флаг, а гражданские и военные сотрудники могут носить униформу при исполнении заданий или официальных обязанностей во имя НАТО на территории Республики Молдова.

В п. 23 документа идёт речь о праве Бюро связи НАТО на реализацию строительных проектов, без уточнения о каком именно строительстве идёт речь. Кстати, в августе этого года в социальных сетях появилась информация о том, что Центр огневой подготовки МВД (стрельбище “Динамо”), расположенный в Кишинёве в лесопарке между Рышкановкой и Чеканами, будет закрыт, а на его месте будет построен новый учебный центр НАТО с гостиницей и казармой на 400 военнослужащих.

Согласно п. 6 соглашения, персонал Бюро связи НАТО не платит налоги и сборы, в том числе при импорте некоторого имущества, а согласно п. 12, не облагаются налогами импорт и реэкспорт оборудования и оснащения, необходимых для деятельности Бюро связи. “О каком оснащении идёт речь – компьютеры, установки для слежения?”, - задаётся вопросом Богдан Цырдя.

Документ также обговаривает, что вся собственность и имущество Бюро связи НАТО, а также его сотрудники, неприкосновенны. Согласно п. 20, Правительство Республики Молдова обязано обеспечивать Бюро связи Североатлантического альянса сведениями, необходимыми для оказания содействия в осуществлении его мандата, а также выход на центральные и местные органы власти и доступ в охраняемые здания.

“Какая ещё гражданская дипломатическая миссия в Молдове наделена такого рода привилегиями? - говорит Богдан Цырдя. - В общем, фактически в открывшемся представительстве будут работать “смотрящие” от НАТО, которые по статусу будут иметь право вмешиваться во внутренние дела РМ – они будут решать, кому давать гранты, где проводить учения, мониторить проведение различных программ и т.д. То есть, по сути, обладать статусом контроля и мониторинга над министерством обороны и, вполне вероятно, что и над СИБом».

Следующий шаг – отмена нейтралитета?

Историк, политолог и бывший депутат Зураб Тодуа в интервью noi.md заявил, что не видит особого драматизма в том, что отношения Молдовы и НАТО вышли на новый уровень с открытием в Кишинёве Бюро связи блока: РМ поддерживает отношения с НАТО с начала 1990-х гг., сохраняя при этом свой нейтральный статус. Другое дело, что руководство страны в этом вопросе не учитывает настроений большинства граждан.

“Согласно различным социологическим опросам, которые проводились на протяжении десяти лет, по отношению к этому военному блоку у жителей республики сохраняется редкое единодушие – от 60 до 80% населения Молдовы настроено против того, чтобы республика сближалась с блоком и тем более стала членом НАТО, - говорит Зураб Тодуа. – Международная обстановка также не способствует спокойному обсуждению данного вопроса. Отношения между Западом и Востоком сегодня более напряжённые, чем во времена холодной войны, и пока никто не сможет предсказать, чем всё это закончится.

Можно констатировать, что правительство и парламент Республики Молдова в очередной раз вбросили в общество тему, которая не объединяет страну, а раскалывает её. Это не может способствовать укреплению стабильности в обществе. Тем более ни для кого не секрет, что и в руководстве страны, и в так называемых неправительственных организациях, которые продвигают тему НАТО (и при этом существуют на западные гранты) есть сторонники вступления Молдовы в альянс”.

Директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности Валерий Осталеп, комментируя открытие в Кишинёве Бюро связи НАТО, заявил, что абсолютно убеждён, что следующим шагом западных партнёров в процессе обеспечения “нашей безопасности” станет изъятие из Конституции страны статьи о нейтральном статусе Республики Молдова.

“Открытие в Кишинёве Бюро связи НАТО ну уж точно не связано с нашей с вами безопасностью, - отмечает Валерий Осталеп. – Вообще, не стоит верить всему тому, что публично говорят западные чиновники - у них работа такая, но чаще всего всё оказывается ровно наоборот. В 2013 г. нас тоже убеждали, что после подписания Соглашения об ассоциации и создания зоны свободной торговли с Евросоюзом вырастет молдавский экспорт в ЕС, но всё, что реально выросло – это закрытие молдавского бизнеса и количество уезжающих на Запад сограждан. Так и в этом случае.

Не стоит верить, что их так заботит наша безопасность и обороноспособность. Просто у НАТО свои интересы в этом регионе. Молдова для них – это три села, которые никогда не примут в “высшее общество”, как бы этого не хотелось некоторым нашим политикам. И не только потому, что у Молдовы замороженный территориальный конфликт. Мы не готовы к вступлению - мы не соответствуем большинству стандартов НАТО, в том числе экономических. Зато мы нужны им в роли “лающей дворняжки”, натасканной на Россию. Поэтому я считаю, что, с одной стороны, и дальше будет нарастать напряжённость с Приднестровьем. А, с другой, абсолютно убеждён, что следующим шагом в процессе обеспечения “нашей безопасности” со стороны наших западных партнёров станет изъятие из Конституции статьи о нейтралитете для обострения обстановки в регионе”.

Аналогичного мнения придерживается и “Наша партия” Ренато Усатого. “Не секрет, что новое Бюро НАТО займётся реализацией так называемой “Инициативы по строительству обороны и безопасности” (Defence and Related Security Capacity Building, DCB), одобренной на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 г., - говорится в декларации политформирования. – Эта программа предусматривает разработку для Молдовы под руководством НАТО Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны, Военной доктрины с их последующей имплементацией. Этот план включает в себя трансформацию и модернизацию вооруженных сил, правоохранительной системы, спецслужб по лекалам и в интересах НАТО, обеспечение кибербезопасности и борьбу (в координации со структурами ЕС) с “русской пропагандой” и “гибридной атакой” России.

В программных документах по вопросам обороны и безопасности, разрабатываемых экспертами НАТО для Молдовы, её главными врагами называются Россия и Приднестровье. Под противодействие им должны быть “заточены” вооруженные силы и система безопасности. Под аккомпанемент заверений о том, что инициатива DCB не направлена против России, что НАТО уважает нейтралитет Молдовы и её нежелание вступать в альянс, «де-факто» сам блок НАТО вступит в Молдову, которая окажется жестко встроена в общую “матрицу” противостояния Запада с Россией. В перспективе это сотрудничество может обернуться отменой конституционного нейтралитета, затягиванием Молдовы в этот военно-политический альянс, дальнейшим ухудшением отношений с Российской Федерацией, вооруженным конфликтом в регионе”.

Свою декларацию с “решительным протестом” в связи с открытием Бюро связи НАТО в Кишинёве выпустила и Партия социалистов. “Сегодняшнее существование НАТО преследует цель осуществления геополитической экспансии ряда государств и способствует новому разделению народов мира. А открытие Бюро НАТО в Кишинёве послужит делу пропагандистской войны против России на территории нашей страны”, - говорится в документе. Назвав Североатлантический альянс пережитком холодной войны, социалисты потребовали немедленного закрытия Бюро НАТО в Кишинёве. Ну а если это не сделает нынешняя власть, ПСРМ пообещала закрыть представительство альянса после своей победы на парламентских выборах 2018 г.

В режиме ожидания

Специально для NOI.md эту ситуацию прокомментировал российский эксперт - доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова (выпускает специалистов в области международной экономики и бизнеса) Олег Глазунов:

- Сегодня Молдова — это поле геополитической борьбы между Россией и США. Пока ситуация находится в состоянии неопределенности. С одной стороны, США и ЕС закрывают глаза на факты коррупции в республике в обмен на лояльность молдавской политической элиты. С другой стороны, Молдова нужна Соединенным штатам лишь в качестве территории, которая стала бы некоей буферной зоной между Западом и Россией. И не случайно в начале декабря в стране было открыто Бюро связи НАТО с задачами продвигать интересы блока на территории Молдовы и строить базу для присоединения страны к Румынии и, тем самым, для вхождения в военный блок. Для этих целей уже сегодня в военных учебных заведениях Молдовы осуществляется модернизация учебных программ, в соответствии со стандартами НАТО. Напомню, что в 2013 г. небольшая часть молдавских военных участвовала в миротворческой миссии НАТО в Косово.

Однако, согласно Конституции, Молдова обладает нейтральным статусом и не может входить в какой-либо военный блок. В НАТО понимают, что в Молдове есть прозападные парламент и правительство, и президент, который хочет договариваться с Россией. Поэтому США выжидают, когда в Кишиневе ситуация разрешится либо в одну, либо в другую сторону. И пока в Молдове всё будет находиться в подвешенном состоянии, на Западе не будет предприниматься никаких конкретных действий относительно будущего республики. При этом США и ЕС возлагают большие надежды на ту часть населения страны, которая хочет объединиться с румынским государством. Запад безоговорочно поддержит объединение с Румынией, если увидит, что это реально, и что этому нет сильного противодействия со стороны России.

Благодаря Президенту РМ, планы НАТО и ЕС в Молдове пока находятся в режиме ожидания. Считаю, что в этой непростой ситуации Москва должна поддержать начинания президента Игоря Додона и укрепить отношения с Кишиневом, - говорит эксперт.