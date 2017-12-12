На месте известного рынка на столичной Рышкановке построят гипермаркет

Рынок «Алешина», расположенный в столичном секторе Рышкановка, будет закрыт 31 января 2018 года. Торговцы получили уведомление от администрации. Между тем, в мэрии не представили подробностей по данному вопросу.

Как передает tv8.md, будет снесен и расположенный рядом с рынком Дворец профсоюзов. 24 ноября нынешний владелец, Regata Imobiliare, получил одобрение мэрии.

Здание было приобретено вместе с бывшим кафе "Гугуца", принадлежащим Finpar Invest SRL, передает Rise Moldova.

По предварительным данным, на месте рынка и Дворца профсоюзов постоят гипермаркет.