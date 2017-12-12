Чубашенко: Закрепление евроинтеграции в Конституции — это звонкая пощечина Западу

Положительный отзыв Конституционного суда Молдовы на инициативу Демократической партии узаконить идеологию «евроинтеграции» в Конституции — это звонкая пощечина, которую залепил захвативший государство олигарх Владимир Плахотнюк и Европейскому Союзу, и коллективному Западу, во главе с США, в целом.

Включение «евроинтеграции» в Конституцию можно было бы считать изощренным троллингом кишиневских мошенников по отношению к ЕС, мол, если вы не хотите давать нам европейскую перспективу, то мы сами себе ее нарисуем в Конституции, если вы не хотите считать нас полноценными европейцами, то мы сами себя таковыми объявим в Основном законе. Но в реальности, согласие КС с инициативой ДПМ — это еще одно подтверждение захваченного характера молдавского государства, того, что в нем не работает право и попирается сама Конституция.

Действующий Основной закон (статья 5) гласит, что «никакая идеология не может устанавливаться в качестве официальной государственной идеологии». Несмотря на это, власть устанавливает некую абстрактную «евроинтеграцию» в качестве официальной идеологии, притом что в самом ЕС никто не собирается принимать Молдову в свой состав. С таким же успехом Плахотнюк мог бы записать в Конституцию в качестве «национальной идеи» строительство коммунизма, или отправку молдавского космонавта на Марс, или превращение Питушки в Рио-де-Жанейро. Перспективы и шансы на реализацию у всех этих проектов примерно одинаковые.

Включение в Конституцию пункта о «евроинтеграции» — это еще одна циничная попытка олигархического режима, оккупировавшего Молдову, получить от Запада индульгенцию на тот беспредел, который этот режим творит внутри страны. В этот же курс, оборотной стороной которого является русофобия, вписываются открытие офиса связи НАТО в Кишиневе и запрет информационно-аналитических передач российских телеканалов. Молдавские гангстеры от власти из кожи вон лезут, чтобы выглядеть добропорядочными, рукопожатными партнерами Запада. Но на Западе после пожатия рук кишиневским «евроинтеграторам» брезгливо морщатся и тщательно моют собственные руки. Там прекрасно понимают, что «евроинтеграция» Молдовы под руководством нынешнего бандитского режима — это примерно то же самое, как если бы Аль Капоне заявил о намерении «интегрироваться» в ФБР. Но кишиневские геополитические «наперсточники» рассчитывают на то, что их западные кураторы закроют глаза на все их «шалости» внутри самой Молдовы, если оголтело выступать против России и за «евроинтеграцию». То, что для достижения своих целей правящая партия и КС еще раз потоптались на Конституции, мало кого беспокоит.

Под прикрытием «евроинтеграции» в Молдове устанавливается самая настоящая «евродиктатура» Плахотнюка. ЕС, США, всему Западу должно быть за это стыдно. Но им не стыдно. Плахотнюк свободно разгуливает по коридорам Конгресса США, Европейского парламента, Европейской комиссии, Совета Европы, где с ним здороваются за ручку и ведут задушевные беседы на тему, «как нам вместе победить Россию», ведущие еврочиновники и американские сенаторы с конгрессменами. То, что подобное бесстыдство вообще происходит — это и моральное поражение так называемого прозападного «гражданского общества» в самой Молдове. При всех своих связях на Западе, будучи, на самом деле, «неправительственными» филиалами западных правительств, организации этого «civil society» не смогли сделать ничего, чтобы помешать Плахотнюку разгуливать по коридорам евроучреждений и американского Конгресса.

Складывается впечатление, что «проевропейская» власть во главе с Плахотнюком и «проевропейские» оппозиция с «гражданским обществом» — это две руки одного «проевропейского» тела, которые получают сигналы от одного «мозга» — пресловутого «вашингтонского обкома». Это очень унизительно и позорно. Это полностью противоречит тем представлениям о демократии, законности, свободе слова, которые насаждались в бывшем СССР под влиянием Запада в 90-е годы. Вместо обещанных «правильных», «настоящих» либеральной демократии, правового государства, принципов и ценностей мы наблюдаем колоссальный, циничный обман.

Менее десяти лет назад «проевропейская» власть отобрала лицензию на вещание у телеканала NIT под тем предлогом, что он занимался «односторонней пропагандой». То, чем занимался NIT – это детский лепет по сравнению с тем оголтелым, предвзятым, односторонним, лживым оболваниванием населения, которым занимается «геббельсовская» пропагандистская машина нынешнего олигархического режима, оккупировавшего Молдову. Когда всю эту мегабрехню оправдывают «евроинтеграцией» — это тоже позор для ЕС. Когда защитой «евроинтеграции» от «российской пропаганды» объясняют запреты на передачи российских телеканалов — это унизительно для ЕС. Людей просто тошнит от такой «евроинтеграции». Если в ЕС и США полагают, что это нормально — поддерживать в Молдове бандитский режим и поощрять ложь гангстеров во имя «евроинтеграции», — это, конечно, дело Запада, но это выглядит очень жалко, убого и примитивно. Европа явно не заслуживает, чтобы такая одноклеточная политика и считалась «евроинтеграцией». Такая политика окончательно подрывает остатки доверия граждан к «евроинтеграции». Если бы кто-то захотел убить в Молдове «евроинтеграцию», он попросил бы Плахотнюка действовать именно так, как тот действует.

Если положение о «евроинтеграции» как цели развития Молдовы будет включено в Конституцию, любого, кто с этим не согласен, а это, как минимум, половина населения страны, даже без Приднестровья, можно будет объявить нарушителем Конституции, со всеми вытекающие из этого последствиями. Уже сегодня сотни политиков, активистов, экспертов, журналистов являются объектами тотального мониторинга и фигурантами уголовных дел, сфабрикованных Службой информации и безопасности и политической полицией, действующей в составе МВД. Телефоны этих людей прослушивают, за ними ведется слежка. Если подобная практика является результатом имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, то можно только посочувствовать ЕС, который вынужден прибегать к подобным тоталитарным практикам ради достижения своих как бы «демократических» целей в государствах-партнерах.

После установления в Молдове «евродиктатуры» под прикрытием демагогии о «евроинтеграции» и борьбы с «российским влиянием» следующим логическим шагом бандитского режима, захватившего Молдову, должно стать открытие «евроконцентрационных лагерей»для тех, кто не согласен с курсом на «евроинтеграцию» под эгидой правящей банды. Люди, которые проводят подобную «политику» в самой Молдове — просто фашиствующие подонки. Примитивные, тупые, банальные варвары. Очень жаль, что ЕС, который преподносит себя, как «самый великий европейский проект», деградировал до того, что в качестве «Конгрегации пропаганды европейской веры» в Молдове выступает организованная преступная группировка, троллящая ЕС включением в Конституцию «курса на евроинтеграцию».

Дело чести ЕС — настоятельно отсоветовать банде включать в Конституцию пункт о «евроинтеграции». Если ЕС не сможет добиться даже этого, то грош ему цена. Тогда всем станет окончательно ясно: беспредел плахотнюковского режима — это и есть «евроинтеграция».

Дмитрий Чубашенко