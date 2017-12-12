Евгений Собор: Способны ли левые объединиться перед выборами?

Евгений Собор

Главной проблемой левого движения в Молдове является борьба за лидерство и отсутствие точного и понятного общественного идеала. У европейских левых, к примеру, цементируется долгим опытом евросоциализм («третий путь»). Но, похоже, наших левых «тяготит» этот пример строительства социального государства. Тогда какой социализм хотят молдавские левые: советский, латиноамериканский, азиатский, арабский, а может, африканский?

Сегодня, когда де факто выборная канонада уже даёт первые сигналы, хотелось бы охватить субъективным взглядом предвыборные телодвижения в нашем партийном многоголосии. Нужно отдать должное правому флангу, который решил за год до выборов «перезагрузить» свои амбиции, свою тактику на выборах в борьбе с олигархическим режимом. Имею ввиду ПАС и Платформу ДА Майи Санду и Андрея Нэстасэ. Они умерили свои лидерские амбиции и решили создать единый блок с единой повесткой – победить на выборах. Достойный пример для подражания. Только не для левого фланга, который, похоже, ещё почивает на лаврах последних выборов и недавних соцопросов. Обманчивый оптимизм. И первый сигнал получен от неудачного проведения референдума в столице, где ПСРМ и ПКРМ, мягко говоря, не оправдали наших ожиданий.

Однако это не означает, что левые, особенно социалисты, теряют свой электорат. Случай с референдумом подтверждает технические и организационные ошибки, самоуверенность тех, кто отвечал за мобилизацию кишинёвцев. Преподан хороший урок в преддверии парламентских выборов, и его надо выучить назубок. В этой связи я бы хотел поговорить о негативных процессах в левом движении, которые обязательно отразятся на результатах выборов-2018.

Известно, что всякая партия является отображением определённых социальных интересов, располагает своим социальным пластом избирателей. Левые партии подчёркивают свою социальную базу в названиях: Партия коммунистов, Партия социалистов, Наша партия, Социал-демократическая партия.

Если в недалёком прошлом ПКРМ считалось «гегемоном» левого фронта, то в 2014 году ее место заняли социалисты. Сегодня ПСРМ – единственная из всех левых партий - смогла найти ключ, новые символы, воспринимаемые в массах: государственность, молдавская идентичность, объединение страны, улучшение отношений с Россией и др.. Это позволяет не только удерживать своё электоральное ядро, но и привлечь на свою сторону пассивных. Опросы показывают качественный рост поддержки социалистов, но нет гарантий, что ПСРМ получит большинство в парламенте для формирования правительства.

А вот социологические замеры ПКРМ, Нашей партии, СДПМ очень скромны. Таким образом, правые совместно с ДПМ могут создать в парламенте большинство, а левые обречены быть в оппозиции. Их ожидает горячий 2018-й.

В борьбу уже ринулись две движущие силы – правые (новые либералы), которые называют себя «новыми европейцами», выступающие против олигарха Влада Плахотнюка, за «новую демократию». С другой стороны – левые государственники, ставящие перед собой цель «разрушить до основания олигархизм и унионизм».

Особняком стоит ДПМ, яркий пример идеологического винегрета. Эта партия левоцентристская на бумаге и декларациях, а нравы у неё - от правых либералов. В ней расплодились и статалисты, и унионисты, и атлантисты, и русофобы, и молдофобы, и патриоты, и предатели из других партий. С другой стороны, ДПМ объявила свою игру под лозунгом «стабилизец» и «европеизм». Укрепляет редуты на местном уровне, расставляя своих бойцов в сельской местности с прицелом на победу в одномандатных округах. Победа демократов в 10 сёлах – тревожный сигнал для левых, особенно для ПСРМ.

Левые партии должны понять, что у ДПМ намного больше рычагов влияния и есть стратегия борьбы с левым флангом. В первую очередь с социалистами. И за ценой ДПМ не постоит. Нас ожидает разнообразие политтехнологий. Не исключаю и создание соцпартии-клона. Тактика очевидна – стимулирование раскола, противоречий между ПКРМ, ПСРМ и Нашей партией, вбросы компроматов, особенно в адрес Ренато Усатого, Игоря Додона и Зиныиды Гречаной. Есть стремление показать, что левые партии – нечто маргинальное, рудимент советского прошлого, без интеллектуального ресурса.

Итак, выборы будут не только горячими, но могут стать и непредсказуемыми для левого фланга, где ещё кипят страсти и подогревается перманентная «войнушка» между лидерами за право стать «тяжеловесом».

Неладно что-то в ПКРМ, где не понимают, что ведущего бренда уже нет. Если Владимир Воронин считает, что войной с Игорем Додоном он вызовет симпатии избирателей – то он глубоко ошибается. Последует ответная «месть» - многие избиратели ПКРМ отдадут свой голос ПСРМ, опасаясь непрохождения коммунистов в парламент. Озабоченность этим я уловил и в беседе с некоторыми твёрдыми сторонниками лидера ПКРМ. Это бесплодная месть, считают они. Так и есть.

Если противоречия между ПКРМ и ПСРМ ещё можно объяснить, то трудно понять, что не поделили Наша партия и социалисты. Лично я не вижу никаких преград для сотрудничества разумных руководителей. Харизматичный Ренато Усатый и его близкие соратники - интеллектуалы Дмитрий Чубашенко и Илиан Кашу - в состоянии анализировать наши реалии и прогнозировать расклад сил на выборах.

Непонятен уход в «подполье» социал-демократов, которых почти не слышно.

Что же на самом деле происходит на левом фланге? Прогноз, к сожалению, неутешителен. И первый сигнал поступил от Владимира Воронина. В интервью журналу «Трибуна» он сказал: «Между партиями, которые будут участвовать в выборах, есть много разногласий, и они до выборов не исчезнут». Согласен, если речь идёт о разногласиях между левыми и правыми. Но почему-то он умолчал о «холодной войне» на левом фланге, особенно с Додоном. Причем сам же метнул за последнее время в лидера ПСРМ больше ядовитых стрел, чем в сторону ДПМ, либералов и либерал-демократов вместе взятых.

Вместе - или провал под девизом «каждый сам по себе»!

Думаю, объединение левых сил (будь на то политическая воля), на выборах может произойти и без ПКРМ: могут объединиться ПСРМ, Наша партия и СДПМ. Речь идёт не об организационном слиянии, а о единой тактике, особенно в одномандатных округах. Если произойдёт перетягивание каната между левыми за голоса избирателей - выигрыш будет за ДПМ и правыми. Такой исход вполне реален.

На какой идеологической платформе может произойти объединение левых? Молдова уже созрела для новых общественных отношений, для новой объединяющей Левой Идеи. Давно пора: 26 лет мы живем в условиях консервации слабого развития и никудышной социальной политики. И рвёмся в Евросоюз, идя по латиноамериканской модели капитализма с тотальной коррупцией органов власти и «управляемой демократией».

Основная проблема левых в том, что вся «левая тематика» у нас сопряжена с таким количеством «стратегий», «программ», стереотипов, что рядовому человеку сложно разобраться, кто «левее из всех левых». Для наших левых лучшей модели, чем «третий путь», евросоциализм, пожалуй, не найти. Европа, особенно Швеция, Норвегия, Финляндия, Австрия – классический пример строительства социального государства. Мы же раскололи общество на «Восток» и «Запад». А не лучше нажать на педали многовекторности, пока ЕС и ЕАЭС не разберутся со своими неполадками, а потом время покажет?

Общество ждёт политики другого типа – социальной повестки, а не геополитики. Если начнётся практическое сближение на платформе «нового социализма», то будет понятно всем, кто такие левые в Молдове. Что для этого необходимо? Для реализации идеи нужно пройти три этапа – встреча за круглым столом представителей левых сил, принятие политической декларации и определение тактики участия в выборах-2018. Повторяю, речь не о слиянии партий, а об избирательном блоке. Лидер ПСРМ Зинаида Гречаная, Нашей партии - Ренато Усатый и СДПМ - Виктор Шелин имеют шанс навсегда закрепить свою роль в левом движении Молдовы. Это мужественный шаг. А история воздаст им по заслугам. А иначе… Хочу напомнить наказ наших предков: «надейся на лучшее, а готовься к худшему».