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Сатановский: "Не знал, что вы пошли по идиотскому пути Порошенко и Саакашвили"
12.12.2017

Запрещая на территории Молдовы показ российских новостных, аналитических и военных телепередач, власти Молдовы приняли одно из самых глупых и наивных решений. Такое мнение в интервью для программы «Полюс» высказал российский политический эксперт Евгений Сатановский, отметив, что власти Молдовы в этом вопросе пошли по пути Порошенко и Саакашвили. 

«Интернет в Молдавии запрещен? Ну так вы любую программу можете найти в интернете. Это самое глупое, самое наивное и демонстративное решение, которое может принять то или иное руководство той или иной страны.

Запрещаете вы или не запрещаете, в советские времена без всякой современной техники, что только не запрещали, так был самиздат. Как можно запретить то, что транслируется в интернете, и что легко поймать на спутниковую антенну, тем более, что Молдавия, это же не Папуа Новая Гвинея, там есть технически продвинутый и любопытный народ, который моментально это все сделает. Смешно!

Не знал, что у вас пошли по идиотскому пути товарища Порошенко, Саакашвили и их команды. Но, наверное, приняли такое решение», - заявил Евгений Сатанновский.


 
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