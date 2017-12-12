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Филат останется за решеткой, апелляция отклонена
12.12.2017

Влад Филат остается за решеткой, Высшая судебная палата (CSJ) отклонила апелляцию адвокатов бывшего политика. Запрос был рассмотрен в отсутствие сторон.

С 14 сентября адвокат Игорь Попа неоднократно просил верховный суд отменить постановления национальных судов, пересмотреть дело и принять новое решение, по которому Влад Филат был бы оправдан и освобожден из-под стражи, передает tv8.md.

В заявлении Игорь Попа указывал ряд нарушений, по его мнению это: отсутствие гласности в судебных заседаниях, нарушение права на эффективное использование правовой защиты, нарушение права на защиту, немотивирование судебных решений и т. д. Высшая судебная палата сочла прошение безосновательным.

Влад Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением и пассивную коррупцию.


 
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