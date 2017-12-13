Криптовалюты - как заработать на волне ажиотажа?

Мир вокруг криптовалют разделился на два противоположных лагеря: одни считают их финансовым «пузырем», который, набрав аудиторию, громко лопнет; другие – что это наднациональная мировая валюта, которая станет единственным финансовым инструментом в обозримом будущем.

Ведущие экономисты и финансовые аналитики склоняются к версии «пузыря». В первую очередь, из-за взрывного характера роста криптовалют и Биткоина, в частности, который прирастает больше, чем на порядок, каждые два года. Майкл Спенсер, глава финансовой корпорации NEX Group, считает, что цена на Биткоин в конечном счете обвалится. И вся сложность, по его мнению, в том, что никто не знает от каких уровней это произойдет – 20, 25 или 30 тысяч долларов. Центробанки начнут терять контроль над транзакциями и им в итоге придется жестко ограничить его легитимность и оборот.

По другую сторону «баррикад» находятся люди, занимающиеся технологическими и коммуникационными инновациями, чьи устремления и мысли направлены на день завтрашний. Бывший вице-президент Facebook Чамат Палихапития продолжает верить в Биткоин и считает, что его децентрализованная сущность обеспечит ему свободу от действий и решений тех или иных правительств и надзорных органов.

Судить о реальных перспективах криптовалют и, особенно, об их будущих курсах сложно, поскольку они являются новым элементом финансового мира. Они не имеют материального обеспечения и полностью зависят от цифровых технологий, их обменный курс никем не контролируется, а стоимость поддерживается только проявлением спроса со стороны инвесторов и держателей. Но одно можно сказать точно, криптовалюты - одни из самых высоковолатильных и интересных финансовых инструментов в мире!

В то время, когда акции ведущих корпораций показывают, в лучшем случае, чуть больше 100% роста стоимости за год, Биткоин только за 2017 год вырос больше, чем на 1 500%, Лайткоин – 2 700%, Эфир – практически 7 000%!

«Куй железо, пока горячо!» - учит нас известная поговорка. Поэтому рассмотрим доступные варианты по извлечению прибыли из самого яркого тренда последних двух лет.

Биткоин и другие криптовалюты оборачиваются на своих собственных криптовалютных биржах. Там их можно как приобрести, так и обменять на доллары США. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Взрывной характер роста стоимости данных инструментов явился следствием всплеска интереса к ним со стороны инвесторов и обывателей. Как результат, криптовалютные биржи столкнулись с неожиданными трудностями и проблемами, которые до сих пор не могут решить.

Так, например, одна из самых крупных криптобирж Сoinbase & Gdax «легла» почти на сутки сразу после достижения Биткоином отметки в $10 тыс. Как заявили представители компании, трафик на сайте увеличился в 8 раз по сравнению с пиком, приходившимся на июнь этого года. Вслед за Gdax такие же проблемы испытали пользователи Gemini, Bitfinix и Bitstamp.

Но на этом список технических проблем при попытке заработать на курсе криптовалют не заканчивается. Одна из самых крупных площадок – Poloniex – и вовсе отказывается работать с гражданами из РФ, ссылаясь на санкции США. Вот так децентрализованная криптовалюта не может пока похвастаться децентрализованностью своих обменных площадок. Технические проблемы перемежаются с политическими.

Еще одним немаловажным недостатком в работе криптобирж является длительная обработка ими транзакций: зачисление на торговый счет и верификация может отнять несколько дней; а вот обратный перевод из криптовалюты в доллары США и вывод средств растягивается на несколько недель.

Перевод криптовалюты для ее обналичивания напрямую на банковскую карту или банковским переводом для граждан РФ на большинстве площадок просто недоступны. Придется пользоваться сторонними обменниками, которые помимо заниженного курса еще и взимают плавающую комиссию (чем больше комиссия, тем быстрее перевод) за проведение операции.

Некоторые площадки запрашивают помимо прочих документов загранпаспорт, и при этом у большинства из них нет русскоговорящей поддержки. Нужно быть крайне осторожным и изучить все аспекты финансовых операций, прежде чем завести свои средства непосредственно на криптобиржу.

Однако существует отличная альтернатива в том случае, если вам не нужна криптовалюта «про запас», а в планах только заработать на их курсе и том ажиотаже, который присутствует вокруг этих инструментов, - это торговая площадка Libertex. Преимущество Libertex в том, что она позволяет торговать криптовалютами в «одно касание», будь то курс Биткоина к доллару США или кросс-курс Лайткоина к Биткоину. На данный момент доступны девять инструментов из крипто-группы.

Верификация требуется только для вывода средств, это значит, что вы можете начать активную торговлю уже после регистрации в Личном кабинете и пополнения счета, которые занимают в среднем 5-10 минут. Верификация проходит по паспорту, вам не понадобятся дополнительные документы. Сам вывод средств тоже происходит быстро, в зависимости от выбранного способа: электронные платежные системы и счет у телефонного оператора – моментально (WebMoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, МТС, Мегафон, Билайн), банковский перевод (2-5 дней), перевод на пластиковую карту (от 5 минут до 5 дней).

Еще одним преимуществом работы с Libertex является круглосуточный доступ к торгам криптовалютой. Поскольку платформа подключена напрямую к ряду крупнейших контрагентов, временные сбои одного из них не скажутся на работе платформы и доступе инвесторов к финансовым инструментам.

Будущее криптовалют неопределенно, однако их волатильность и необузданный рост дают возможность заработать вне зависимости от того, какое место эти финансовые инструменты займут в нашей будущей повседневной жизни.