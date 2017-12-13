Anticoruptie.md сообщило об источниках доходов ДПМ

Часть доноров ДПМ пожертвовали партии в 2016 году суммы, которые официально не заработали и которые превышают их законные доходы. Всего ДПМ получила 42 млн леев от 2 285 человек, что в 2 раза больше, чем число доноров остальных 9 партий вместе взятых.

Центр журналистских расследований проанализировал финансовые отчеты демократов, которые они представили в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) и выяснил, что список щедрых доноров включает председателей районов, примаров населенных пунктов с проблемами в сфере неподкупности, депутатов или бизнесменов, передает anticoruptie.md.

В прошлом году спонсоры демократов пожертвовали партии от 500 до 500 000 тысяч леев. Многие пожертвования были сделаны в один и тот же день. Например, 61 человек перевели деньги 20 апреля 2016 года, а еще 360 - 25 апреля. Более 42 миллионов леев, полученных демократами были пожертвованы в течение 42 дней, что означает, что партия обогащалась на один миллион леев каждый день.

В списках доноров ДПМ числятся только 5 из 41 депутата из нынешнего парламента. Законодатели собрали в общей сложности 140 000 леев. Наибольшее количество денег, по 50 тысяч леев, приходится на Николая Дудогло и Сергея Киселева. Демократ Олег Сырбу внес 20 000 леев в бюджет ДПМ. Он депутат с 2010 года. Некоторые из его компаний были фаворитами публичных торгов. По 10 000 леев предоставили депутаты Артур Решетников, депутат-перебежчик из ПКРМ, и Корнелиу Дудник.

Самым щедрым спонсором демократов является Владимир Майдук, бывший глава Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД (SPIA) в период с декабря 2012 года по февраль 2014 года. В прошлом году он "подарил" ДПМ полмиллиона леев.

Якоб Паладе, местный советник ДПМ в Сэрэтений Векь, Теленешты, пожертвовал 130 000 леев партии.

Георге Червен, бизнесмен, который пожертвовал на благосостояние партии 90 000 леев, является главным администратором зоны свободного предпринимательства - производственного парка "Валканеш".

К процветающим бизнесменам-донорам относится и Виктор Гуцу, который выделил 55 000 леев для партии.

По 50 000 леев демпартии пожертвовали и бизнесмены Борис Сусану, районный советник в Кахуле и вице-председатель Кагульской территориальной организации Демократической партии, и Думитру Сусану.

Константин Чернев, брат Сергея Чернева, кандидата на пост башкана Гагаузии на выборах в 2015 году подарил партии около 50 000 леев.

Еще 50 000 леев поступило в демпартию от Аркадия Игнатова, директора Scarteh SRL, фирма в 2016 и 2017 годах выиграла несколько контрактов по госзакупкам в примэриях Яловен, Шолданешт и Кагула на общую сумму чуть более пяти миллионов леев.

Среди бизнесменов, которые внесли по 50 000 леев, Юрий Даскэл, Юрие Кукутэ, основатель и директор единецкой компании Constructorul SRL, Лариса Поянски, директор шолданештской автомобильной транспортной базы № 29, менеджер Mavicom-Nord SRL Виталий Мансуров.

Каждый третий примар-демократ внес в 2016 году лепту в финансовое благополучие партии, которая привела его к власти. В целом, в финансовом отчете, представленном в ЦИК Демпартией, указано 87 примаров, которые подарили от 5 000 до 132 000 леев.

Самый щедрый примар - Михаил Попович. Примар фалештского села Катранык передал на счет демократов 132 000 леев, даже несмотря на то, что согласно декларации об имуществе, в прошлом году он заработал вместе со своей женой 187 000 леев (зарплаты и пенсии).

Другим щедрым примаром является Николае Дороган из Котюжений Марь, Шолданешты. Он пожертвовал 130 000 леев, в то время как его доход в 2016 году составил только 122 684 лея (зарплата и пенсии).

Еще 105 000 леев поступили на счет демократов от Иона Борша, примара теленештского села Кышла.

Александру Кожокарь, примар глодянского села Устья, внес 100 000 леев, хотя его семья получила официально доход в размере 99 000 леев в 2016

Один из спонсоров ДПМ пожертвовал 500 000 леев путем банковского перевода. Остальные доноры предоставили наличные деньги, хотя в 2016 году получение наличных, сумма которых превышает среднюю заработную плату в экономике, было запрещено.

С другой стороны, согласно законодательству, все денежные поступления в политические партии должны проходить через контрольно-кассовые аппараты с выдачей чека. Предписание не распространяется только на членские взносы.

Аnticoruptie.md попытался выяснить, сколько контрольно-кассовых аппаратов числится за Демпартией и другими 9 активными партиями страны. Государственная налоговая служба отказалась предоставить данные, ссылаясь на положения Налогового кодекса.

Представители ДПМ также не предоставили информацию о том, сколько у них контрольно-кассовых аппаратов. Виталие Гамурарь, пресс-секретарь партии, сказал, что этот вопрос не входит в его компетенцию, а другого ответа его коллеги не предоставили.

poinr.md