Шансы выполнения 28 условий взамен финансовой помощи предоставленной ЕС в счет 100 млн. евро, дебаты IPN

Республика Молдова может идти по объявленному пути реформирования и модернизации только с помощью финансовой, экономической и материально-технической поддержки, которую на данном историческом этапе предлагают в основном европейские партнеры по развитию. Для этого, государство должно выполнить 28 четких условий, включенных в Меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи в 100 млн. евро. Это должно быть сделано очень быстро, потому что примерно через год должны состояться парламентские выборы, результаты которых могут укрепить и ускорить европейский курс страны, но в той же степени могут замедлить или даже отвлечь его. Об этом говорили участники 85-х публичных дебатов, посвященных теме: „Шансы выполнения 28 условий взамен финансовой помощи предоставленной ЕС или Насколько реальна цель властей сделать европейский курс необратимым до парламентских выборов?” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов”, организованных информационным Агентством IPN и Radio Moldova.

Исполнительный директор ADEPT, постоянный эксперт проекта Игорь Боцан отметил, что ЕС предоставляет макрофинансовую помощь странам-партнерам когда это необходимо, но с одним условием – чтобы эта страна имела соглашение с Международным валютным Фондом и чтобы параметры предоставления этой помощи были приняты МВФ. По словам эксперта, соглашение с МВФ было подписано в 2016 году, а в 2017 году меморандум с ЕС должен был быть подписан давно, без каких-либо предварительных условий.. Однако, из-за проблем, связанных с изменением избирательной системы в Республике Молдова, в результате дебатов в Европейском парламенте было решено сделать исключение, и в случае Республики Молдова обусловить политически подписание меморандума и предоставление этой помощи. „Как правило, финансовая помощь предоставляется с учетом трех причин - сальдо платежного баланса, бюджетная поддержка и резервы Национального банка. С учётом этих причин, как правило, Европейский союз предоставляет макрофинансовую помощь”, - сказал Игорь Боцан.

Что касается 28 условий, выдвигаемых ЕС, эксперт отметил, что они полностью относятся к области публичного управления, управления финансовым сектором, борьбе с коррупцией и отмыванием денег, реформе в области энергетики, улучшению инвестиционного климата и пр. „В предпоследней главе Меморандума говорится об обеспечение многопартийной системы, и это является последствием обсуждений, которые мы имели на протяжении текущего года, связанными с изменением избирательной системы”, - сказал эксперт.

Депутат Демократической партии Валентина Булига отметила, что подписание документов для макрофинансовой европейской помощи является позитивным сигналом для Республики Молдова. В результате подписанного меморандума и решения Европейского парламента, Республики Молдова получит помощь в размере ста миллионов евро, из которых 40 миллионов в виде гранта, а остальные - в виде кредита. Республика Молдова и Европейский союз договорились о том, что на основе меморандума будут реализованы реформы и модернизация институциональных процессов, которые уже были запущены. Что касается 28 выдвинутых условий, депутат заявила, что они по-прежнему остаются обязательствами для правительства и парламентского большинства, которые по-настоящему хотят, чтобы процесс европейской интеграции и процесс присоединения к европейским ценностям был необратимым. И в этом смысле есть воля, как на уровне правительства, так и на уровне парламента.

Для получения первого транша в размере 30 млн. евро, из которых 10 миллионов в виде гранта, власти должны реализовать десять акций, и этот процесс контролируется европейскими партнерами. Среди них реформа правительства, которая, по словам депутата, уже была реализована, а результаты и эффективность этой реформы будут ощущаться со временем. Еще одним шагом является принятие в окончательном чтении проекта закона, который предусматривает борьбу с отмыванием денег, который должен соответствовать директивам ЕС и европейской практике, и это произойдет в ближайшее время.

Председатель Либерально-демократической партии Виорел Чиботару заявил, что ситуация в Молдове изменилась и нынешняя власть с точки зрения Европейского союза является сегодня крайне проблематичной. По его словам, ЕС, а так же другие партнеры по развитию, когда говорят о том, что поддерживают Республику Молдова, имеют в виду европейский курс страны и относятся объективно и весьма критически к действиям власти. По его мнению, отсюда и двухлетнее затягивание предоставления макрофинансовой помощи. Политик утверждает, что все начинается с вещей, которые уже стали известны – ошибки демократии, политическая коррупция больших размеров, неспособность проводить реформы в соответствии со взятыми обязательствами, институциональная непоследовательность и др.

Лидер ЛДПМ заявил, что 28 условий являются абсолютно ясными и хотел бы, чтобы нынешняя власть выполнила их, так как однозначно они являются в интересах общества. По его словам, ЕС создал прецедент, введя 29-е условие о порядке реализации этих условий при предоставлении этого вида финансирования. „Когда говорят, что Республика Молдова или, скорее, правление получит эту макрофинансовую помощь, мы не должны высказываться преждевременно, надо увидеть, как будут выполнены условия и как они будут оценены. Безусловно, оценка будет достаточно строгой”, - отметил Виорел Чиботару. Он считает, что эта оценка будет довольно критичной, но все же надеется, что первый транш будет предоставлен в течение первых двух месяцев следующего года, и будет воспринят позитивно и оппозицией. Однако с определенными опасениями, в условиях, когда есть риск того, что „правительство использует эти деньги в год выборов, чтобы подкупить избирателей”.

Член Постоянного бюро Европейской народной партии Молдовы Ион Ранга отметил, что в том, что касается позиции партии и ее лидера, вице-председателя парламента Юрия Лянкэ, всегда было сказано, что Республика Молдова просила, и будет просить от ЕС не только поддержку и финансовую помощь, но и определенное давление. По его словам, ЕНПМ ничего плохого не видит в том, что касается условий со стороны ЕС, потому что в Республике Молдова существует система, и, к сожалению, бюрократический аппарат, типичный для стран бывшего Советского Союза, который меняется очень трудно. В этих условиях реформы, как правило, довольно сложно осуществить, и возникает, как правило, сопротивление. Ведь в основе такого давления и условий ранее были достигнуты многочисленные успехи в том числе подписание Соглашения об ассоциации и DCFTA, отметил Ион.

„Мы считаем, что давление и настойчивость касательно определенных условий со стороны Европейского союза не обязательно являются чем-то плохим, а наоборот поможет нам. Соответственно, мы нуждаемся в помощи Европейского союза. И кроме этой макрофинансовой помощи, потому что мы не должны сосредоточиться только на ней, есть очень много проектов, есть помощь, которая приходит через политику соседства и проекты, реализуемые на уровне инфраструктуры. Наша страна продолжает пользоваться очень большой поддержкой со стороны Европейского союза. Мы должны и дальше укреплять связи с Европейским союзом, потому что после 2014 года, в 2015 году особенно, из-за смены трех правительств за один год, произошла стагнация в области диалога и открытости, укрепления отношений с ЕС. Сейчас есть попытки возобновления интенсивного диалога”, - сказал представитель ЕНПМ, отметив, что постоянный диалог с ЕС означает приближение Республики Молдова к идеалам, которых представляет европейское сообщество.

Эксперт ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Ионицэ заявил, что Евросоюз не дает деньги для того, чтобы Республика Молдова дала что-то взамен. Выдвинутые условия являются в интересах граждан, даже если они направлены против чего-то или на что-то, когда речь идет о бюрократической системе или менее хороших политических класса. „Все условия Европейского союза являются на самом деле подарками, которых он хочет предоставить нашим гражданам. И они демонстрируют, что мы можем, определенными усилиями, и если будем умными и выполним их, мы получим больше, чем сто миллионов евро”, - отметил эксперт.

Что касается возможности получения макрофинансовой помощи, есть два важных аспекта, которые касаются, с одной стороны, Республики Молдова и Евросоюза, с другой стороны, отметил эксперт. По его мнению, в Республике Молдова наблюдается инерция системы, есть сопротивление, в том числе и политическое для некоторых изменений. Страна нуждается в этой помощи, в условиях, когда бюджет на будущий год сделан таким образом, что государство зависит от него. По словам эксперта, в этом году есть перевыполнение бюджета примерно на три миллиарда леев, которые охватывают в некоторой степени „внешние пробелы”, а в следующем году эту сумму неоткуда взять, и без возобновления диалога с внешними партнерами будет невозможно заполнить этот пробел. По его мнению, и со стороны ЕС будет сложно, потому что если до недавнего времени речь шла о технических, количественных вопросах, то на этот раз речь идет и о качественных оценках.

85-е публичные дебаты „Шансы выполнения 28 условий взамен финансовой помощи предоставленной ЕС или Насколько реальна цель властей сделать европейский курс необратимым до парламентских выборов?” из цикла ”Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.