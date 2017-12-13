Ренато Усатый: правоохранительные органы возбудили уголовное дело на руководство НП

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, в котором фигурирует все руководство партии «Наша Партия». Об этом объявил лидер политформирования Ренато Усатый.

Как сообщает ТРИБУНА, в официальном сообщении Ренато Усатый отметил, что так власти пытаются не допустить НП к парламентскими выборам.

«Какое-то время назад было возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует все руководство «Нашей Партии». Я понимаю, что им не нравится, что Чубашенко и Кашу называют вещи своими именами”, — заявил лидер НП.

По словам Усатого, власти намерены задержать одного из его приближенных, «который ухаживает за моими родителями». «Сегодня Плахотнюк хочет посадить как можно больше людей. Он намерен посадить Феликса Гринку. Нас сегодня хотят уничтожить, чтобы мы не дошли до выборов, потому что мы боремся с Плахотнюком», — добавил Усатый.

Андриана Кептине