Сколько наград присудил Президент Игорь Додон за первый год мандата

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Общество
За первый год президентского мандата Игоря Додона в адрес президентуры поступило 785 предложений о присуждении государственных наград. Все они были зарегистрированы и рассмотрены.
Вместе с тем, согласно отчету о деятельности президента Республики Молдова за первый год мандата, лишь 237 лицам награды были присуждены. «Впервые в истории Молдовы в процессе рассмотрения и присуждения наград был исключен политический фактор.
Все награды были присуждены за заслуги. В основном, наград были удостоены работники здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, а также работники агропромышленного комплекса и др.», — говорится в цитируемом источнике.
В данном контексте, была приведена статистика присуждения государственных наград президентами Республики Молдова (в том числе временно исполняющими обязанности главы государства).
431 – Николае Тимофти;
Кристина Пендя
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