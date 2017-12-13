Сколько наград присудил Президент Игорь Додон за первый год мандата

За первый год президентского мандата Игоря Додона в адрес президентуры поступило 785 предложений о присуждении государственных наград. Все они были зарегистрированы и рассмотрены.

Вместе с тем, согласно отчету о деятельности президента Республики Молдова за первый год мандата, лишь 237 лицам награды были присуждены. «Впервые в истории Молдовы в процессе рассмотрения и присуждения наград был исключен политический фактор.

Все награды были присуждены за заслуги. В основном, наград были удостоены работники здравоохранения, образования, культуры, искусства, спорта, а также работники агропромышленного комплекса и др.», — говорится в цитируемом источнике.

В данном контексте, была приведена статистика присуждения государственных наград президентами Республики Молдова (в том числе временно исполняющими обязанности главы государства).

431 – Николае Тимофти;

772 – Мариан Лупу;

765 – Михай Гимпу;

259 – Владимир Воронин;

443 – Петр Лучинский;

836 – Мирча Снегур.

Кристина Пендя