В финансировании партий Молдовы должны использоваться надежные фильтры – мнение эксперта

Венецианская комиссия (ВК) и ОБСЕ, рекомендуя Молдове ужесточить контроль финансирования партий, хотят как лучше, но получится как всегда – плохо, - считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.

В беседе с корреспондентом «ИНФОТАГ» он сказал, что ограничения в суммах пожертвований партиям со стороны физических лиц не решает сути проблемы, поскольку 50 тыс. евро можно распределить на десять человек.

«Я считаю, что гораздо важнее будет, если лицо, жертвующее в пользу партии деньги, покажет декларацию о его доходах, что эти средства на самом деле им заработаны, и с них уплачены все полагающиеся налоги. Это также актуально и для трудовых мигрантов, которые должны подтверждать перечисляемые в на счет партий деньги документом об их происхождении», - сказал он, заметив, что в РМ пожертвования партиям перечисляют даже безработные.

По словам Андриевского, на пути пожертвования физических и юридических лиц должен стоять надежный фильтр, а также четко организованный и налаженный со стороны государства контроль финансирования и расходования денег партиями.

«Когда в Молдове принимался закон «О финансировании партий», то имелось в виду, что контроль денег, которые партии получают из государственного бюджета, будет осуществлять Счетная палата. Необходимо, чтобы проверки были более регулярными, скажем, один раз в три месяца, из которого будет видно, сколько и откуда денег поступило, как они были потрачены», - отметил эксперт.

Андриевский говорит, что партии могут прибегать к различным акциям по сбору средств на содержание партий, но все это должно быть прозрачно, чтобы было видно, куда и на что впоследствии тратятся собранные у граждан деньги.

«Власти должны быть благодарны ВК и ОБСЕ за их интерес к Молдове, за их желание добиться контроля и прозрачности финансирования партий. Для Молдовы это самая болевая точка – добиться исполнения законов и нормативных актов. Здесь есть над чем работать и властям, и гражданскому обществу, задача которых добиться неукоснительного исполнения законов на практике», - сказал в заключение Виталий Андриевский.