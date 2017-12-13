Премьер-министр Павел Филип провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко

|
|
...
|
Главная
Премьер-министр Павел Филип, который находится в Минске во главе официальной молдавской делегации, провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Центральной темой беседы стало развитие сотрудничества. Говорили о либерализации грузовых автоперевозок, открытии прямого авиарейса Кишинев-Минск, а также новых инвестиционных проектах.
Молдова хотела бы перенять белорусский опыт в развитии животноводческих комплексов, а Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия по рОзливу вина и коньяка.
Стороны отметили также положительную динамику в двусторонней торговле.
Павел Филип и Александр Лукашнеко коснулись и развития партнерства в сфере машиностроении. В нашей стране уже собирают троллейбусы из деталей, изготовленных в Беларуси, а вскоре начнут комплектовать и автобусы.
Премьер-министр также принял участие в саммите глав правительств стран Центрально-европейской инициативы. В нынешнем году в этой организации председательствует Беларусь
Обсуждение новости
|