Премьер-министр Павел Филип провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Премьер-министр Павел Филип, который находится в Минске во главе официальной молдавской делегации, провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Центральной темой беседы стало развитие сотрудничества. Говорили о либерализации грузовых автоперевозок, открытии прямого авиарейса Кишинев-Минск, а также новых инвестиционных проектах.

Молдова хотела бы перенять белорусский опыт в развитии животноводческих комплексов, а Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия по рОзливу вина и коньяка.

Стороны отметили также положительную динамику в двусторонней торговле.

Павел Филип и Александр Лукашнеко коснулись и развития партнерства в сфере машиностроении. В нашей стране уже собирают троллейбусы из деталей, изготовленных в Беларуси, а вскоре начнут комплектовать и автобусы.

Премьер-министр также принял участие в саммите глав правительств стран Центрально-европейской инициативы. В нынешнем году в этой организации председательствует Беларусь