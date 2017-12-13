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Премьер-министр Павел Филип провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко
13.12.2017

Премьер-министр Павел Филип, который находится в Минске во главе официальной молдавской делегации, провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Центральной темой беседы стало развитие сотрудничества. Говорили о либерализации грузовых автоперевозок, открытии прямого авиарейса Кишинев-Минск, а также новых инвестиционных проектах. 

Молдова хотела бы перенять белорусский опыт в развитии животноводческих комплексов, а Беларусь заинтересована в создании совместного предприятия по рОзливу вина и коньяка. 

Стороны отметили также положительную динамику в двусторонней торговле. 

Павел Филип и Александр Лукашнеко коснулись и развития партнерства в сфере машиностроении. В нашей стране уже собирают троллейбусы из деталей, изготовленных в Беларуси, а вскоре начнут комплектовать и автобусы. 

Премьер-министр также принял участие в саммите глав правительств стран Центрально-европейской инициативы. В нынешнем году в этой организации председательствует Беларусь


 
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