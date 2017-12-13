Представители парламента и правительства обсудили решение Конституционного суда

Главе государства и впредь будет запрещено состоять в какой бы то ни было партии. Конституционный суд отклонил запрос социалистов. Те опротестовали положение Кодекса о выборах, которое предписывает кандидату, избранному на пост президента, сложить партийный билет.

"В Молдове это общепринятая практика - партия выдвигает в президенты своего лидера. И в случае его победы на выборах партия остается без руководителя. Но ведь политические взгляды президента не вытекают из его партийной принадлежности. Это его субъективные убеждения, которые не следует ограничивать", - сказал адвокат Фадей Нагачевский.

Представители парламента и правительства согласились с решением КС. По их мнению, президент должен представлять интересы всех жителей страны.

"Президент, избранный всенародно, должен быть нейтральной стороной, а не представителем политической партии", - сообщил представитель парламента Валерий Кучук.

"Автор запроса, похоже, обеспокоен не способом исполнения обязанностей президента. На наш взгляд, он больше озабочен партийным строительством", - отметил представитель правительства Эдуард Сербенко.

Сам же глава государства посчитал, что решение КС направлено исключительно против Партии социалистов.

"За 26 лет независимости Молдовы ни одному президенту не было запрещено состоять в партии.

Рискну предположить, что этот шаг сделан специально для ПСРМ в надежде, что Додон, выйдя из партии,потеряет поддержку граждан. Если бы закон позволял мне оставаться членом партии, я, естественно, остался бы в Партии социалистов", - заявил президент Молдовы Игорь Додон.

Эксперты при этом напоминают, что отказ президента от партийного билета - это международная практика.

"Председатель партии, продолжающий считать себя лидером формирования, не сможет объективно отстаивать интересы всего народа", - отметил эксперт в области конституционного права Николай Осмокеску.

Поправки в Кодекс о выборах, запрещающие главе государства оставаться членом партии, парламент принял в июне прошлого года. Такое же требование есть в законодательстве многих европейских стран. В частности - Болгарии, Эстонии, Польши и Венгрии.