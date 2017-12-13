Кто виноват в том, что молдавские врачи начали массово уезжать в Румынию

20 октября в «Официальном Мониторе» Румынии был опубликован приказ министерства здравоохранения №509/2008 с дополнениями, на основании которых признавались дипломы об образовании врачей, выданные учебными заведениями Молдовы. Таким образом, молдавские врачи включены в перечень государств, чьи дипломы об образовании врачей признаны и в Румынии. В перечень не входят обладатели дипломов врачей из США, Австралии, Канады, Израиля и Новой Зеландии. Очевидно, эти страны не признают дипломы румынских врачей. Так сказать – на взаимной основе.

Для молдавских врачей, которые пожелают практиковать в Румынии, сохранены некоторые формальности. Пока специально созданная комиссия минздрава Румынии будет признавать только дипломы государственного медицинского университета имени Николае Тестемицану.

Поданные заявления будут рассмотрены в течении максимум 90 дней.

Таким образом, создана ситуация, в которой наши государственные медицинские учреждения рискуют в ближайшее время остаться без врачей. А население страны - без возможности получить медицинские услуги.

Почему дошли до такой ситуации?

Разве об этом не было известно заранее?

Все прекрасно можно было предусмотреть и своевременно принять адекватные меры.

Ведь легко можно доказать, что все категории бюджетов могут быть как минимум в два-три раза больше, чем их представляют профильные министерства, одобряет правительство и утверждает ежегодно парламент. А при возможности увеличить доходные части бюджетов можно обеспечить и повышение в два-три раза зарплат всем работающим. Не только медицинским работникам.

Почему правительство не разберется, кто из высшего руководства – премьер и/или зампремьера должны отвечать за бюджетную систему? За все категории бюджетов?

По утратившему законную силу постановлению правительства №605/2013 об обязанностях премьер-министра и заместителей премьер-министра премьер был координатором в области публичных финансов. Но только в части государственного бюджета. Потому как за деятельностью тогдашних министерства здравоохранения, министерства труда, НКСС и НКСМ, а значит, и за социальный и медицинский бюджеты, отвечал заместитель премьера по социальным вопросам. И должность эта вот уже более полугода свободна. То есть официально никто за отрасль не отвечает. И неизвестно, кто должен замещать отсутствующего ответственного руководителя правительства.

Заместитель премьер-министра, он же министр экономики тоже являлся координатором по вопросам, связанным с развитием экономики, Но к бюджетной системе никакого отношения он не имел. Кроме как к разработке прогноза макроэкономических показателей. И то тоже не законно. Ни в отмененном законе о правительстве, ни в действующем с 19.07.2017 законе, правительство, минэкономики и минфин за макроэкономические прогнозы и исполнение макро экономических показателей не отвечают. «Забыли» об этом прописать в законе и в положениях о министерствах.

Законодательно за макроэкономические прогнозы и их исполнение должен ежеквартально отвечать НБМ согласно закону №548/1995 о Национальном банке. В ст.8 закона ведь (еще) сказано, что «Национальный банк периодически доводит до сведения общественности результаты макро экономического анализа, анализа развития финансового рынка и статистическую информацию, в том числе относительно денежной массы, предоставления кредитов, платежного баланса и положения на валютном рынке. Национальный банк взаимодействует с правительством по финансовым и бюджетным вопросам».

В ст.69(2) закона так же (еще) предусмотрено – «Национальный банк ежеквартально, в течение 45 дней по окончании отчетного квартала, Национальный банк представляет Парламенту и Правительству и публикует доклад, содержащий анализ макроэкономического положения и среднесрочный прогноз инфляции и основных макроэкономических показателей».

За 22 (!) года подобных отчетов не были опубликованы. Их просто не существует. И никто за неисполнение, за нарушение закона не отвечал и не отвечает все 22 года.

Согласно закону №181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности министерство финансов должно администрировать государственный бюджет. Национальная касса социального страхования - бюджет государственного социального страхования. Национальная компания медицинского страхования – бюджет фондов обязательного медицинского страхования. А местные бюджеты должны администрировать местные исполнительные органы.

В положениях и уставах указанных структур не предусмотрено, что они являются и администраторами соответствующих бюджетов. Они за такие «мелочи» не отвечают.

Таким образом, «государственная болезнь» начинается с неисполнения требований законов. С безответственности органов и руководителей высшего ранга. И отсутствии правовой основы для их наказания за неисполнение требований законов.

Пусть врачи уедут туда, где платят. Они уже не могут терпеть эксплуатацию. За ними уедут учителя. Потому как «подачка» в 100 лей - это издевательство, ведь в системе образования около половины - люди пенсионного возраста. Однако парламент принял дополнения в Трудовой кодекс, позволяющие работодателям увольнять без объяснений людей пенсионного возраста. Притом, что Конституция всем гарантирует право на труд. Без уточнения возраста.

Думитру БАРБАЛАТ