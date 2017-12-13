Коммунальщики получили двойки за подготовку к зиме

Традиционно с началом каждого зимнего сезона выясняется, что коммунальные службы столицы не подготовлены к наступлению холодов и выпадению снега. Первый тревожный звонок прозвучал 7 декабря, когда на улице Вадул луй Водэ прорвало магистральный трубопровод, в результате чего многие жилые дома, больницы и школы в секторах Чентру, Рышкановка и Ботаника остались без отопления. Некоторые здания были подключены к теплу через несколько дней. Выпавший в воскресенье снег превратил тротуары столицы в ледовые катки: в воскресенье и в первой половине понедельника в больницы обратились более 30 человек с травмами различной степени тяжести, которые они получили, поскользнувшись на обледеневших улицах. А в воскресенье, 10 декабря, на улице Буребиста в секторе Ботаника из-за прорыва трубы под грузовиком просел асфальт. С обсуждения этих проблем началась в понедельник утром оперативная летучка в примэрии.

Причиной аварии на улице Вадул луй Водэ, как заявил глава «Termoelectrica» Вячеслав Ени, стали ветхие трубы, а ЧП на Ботанике произошло из-за ошибки проектировщиков компании, которая делала капитальный ремонт дороги в этом месте и не предусмотрела ливневку. «После того, как работа была завершена, до ввода в эксплуатацию зона была заасфальтирована. После дождей, которые прошли 3-4 недели назад, из-за отсутствия ливневой канализации асфальт просел», - сказал Ени.

Чтобы ликвидировать протечку, во вторник, 12 декабря, днем прекратили подачу тепловой энергии потребителям с улиц Мунчештской, Буребиста, Сармизеджетуса, в периметре улиц, Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобля, Куза Водэ и Индепенденцей. Предприятие отметило, что при планировании работ был принят во внимание тот факт, что, начиная с 12 декабря, температура воздуха достигла около 10 градусов. Это днем - ночью температура около нуля.

Врио столичного мэра Сильвия Раду пожурила представителей теплоэнергокомплекса и распорядилась в ходе оперативной летучки в примэрии проверить систему централизованного теплоснабжения в столице, чтобы не допустить больше аварий в зимний период. Правда, каким образом это сделать, не уточнила.

Эксперты дали свою оценку ЧП и рассказали, что нужно сделать. Столичная система отопления находится в катастрофическом состоянии, и подобные прорывы могут повториться. Об этом в ходе пресс-конференции заявили советники МСК от Партии социалистов.

«Произошел разрыв линии связи диаметром 1000 мм между ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, - отметил советник, бывший директор «Термокома» Александр Комаров. -Надеюсь, что будет создана комиссия, которая выяснит причины этой аварии и проверит готовность к зиме предприятия». По мнению социалиста, причиной такой катастрофы стал ненадлежащий уход за состоянием теплосетей, а также тот факт, что ТЭЦ-1 отключена, вследствие чего пострадала надежность отопительной системы.

Об этом же заявил и советник Виталий Мукан, отметивший, что еще год назад на круглом столе эксперты в области энергетики говорили о том, что решение об объединении ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и «Термокома», а также увольнение ряда специалистов грубая ошибка. Рассказали социалисты и о том, что необходимо сделать для обеспечения бесперебойной работы отопительной системы столицы.

«В первую очередь, необходимо срочно включить ТЭЦ-1, на период подачи отопления запретить отключение его источников, - сказал Комаров. – Во-вторых, необходимо создать полностью оснащенные аварийные бригады для срочного ремонта в любое время суток прорывов, а также тщательно следить за изменением давления и температуры. А летом провести опрессовку всех старых трубопроводов, магистральных и внутридомовых теплосетей».

Между тем, пока город начинает постепенно заливать кипятком в разгар отопительного сезона, «Termoelectrica» получает всевозможные призы за эффективную деятельность. Так, в прошлую пятницу в рамках гала-вечера «Moldova EcoEnergetică» информационная кампания «Централизованное автономное отопление» была отмечена как «Лучшая информационная инициатива в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии». Акция, о которой рассказали и «Молдавские ведомости», проводилась на протяжении всего прошедшего лета и заключалась в пропаганде преимуществ замены вертикальной на горизонтальную системы подачи тепла и горячей воды в 200 многоэтажных жилых домах столицы.

«Termoelectrica» совместно с ACC 51/417 была также награждена за лучший проект в области энергоэффективности в энергетическом секторе, промышленности, зданиях, транспорте и общественных местах. Жильцы дома по улице Пандурилор, 52, в сотрудничестве с Termoelectricа внедрили новую систему отопления и подогрева воды. Утверждается, что новая система обеспечивает независимость и почти 30-процентную экономию, возможность индивидуального подключения, отключения и регулировки температуры на уровне дома, квартир, помещений. При этом неизвестно насколько счастливы сами жильцы и не поступали ли от них жалобы на «новые» разводки и проблемы при подключению к теплу.

Что касается выпавшего в воскресенье снега и обледеневших тротуаров, городские власти ссылаются на нехватку соответствующей техники, как для расчистки проезжей части, так и тротуаров. Директор управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонтя сообщил, что сделали все возможное, чтобы убрать снежную корку и лед с дорог и тротуаров. «Ночью работали, используя жидкие растворы, протестировали и новые жидкие реагенты, - сообщил чиновник. – Шесть единиц техники, которые были задействованы, свою работу выполнили. Там, где было сухо, мы не работали».

Сильвия Раду признала работу коммунальных служб по очистке улиц и тротуаров от снега и гололеда неудовлетворительной. «Сегодня утром я шла пешком и увидела лед на тротуарах. Не знаю, что вы делаете с этими жидкостями, куда их льете, но лед остался», - сказала врио мэра, попросив руководителей этих служб пересмотреть рабочие планы в деятельности своих подразделений.

Петру Гонтя отметил, что необходимо не только увеличить количество спецтранспорта до 100 единиц, чтобы охватить все улицы и тротуары города, но и задействовать в работах по наведению порядка во дворах домов администраторов МПЖК, которые ему не подчиняются, поскольку назначены в судебном порядке по иску «Termoelectrica».

Ольга ЗЛАТАЯ, Николай МЕНЮК