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Общество
Опрос: 73% опрошенных не доверяют гражданскому обществу
13.12.2017

Гражданские организации в нашей стране не вызывают доверие граждан. 73% опрошенных не очень их поддерживают или не поддерживают вовсе. Данные приводит IMAS.

По данным опроса общественного мнения, граждане не доверяют общественным и неправительственным организациям. 60% респондентов ответили, что мало осведомлены о деятельности гражданского общества.

Треть считает, что его используют для отмывания денег, а еще одна треть уверена, что НПО находятся под влиянием политических формирований. 

Опрос проводился с 27 ноября по 7 декабря текущего года. В нем приняли участие 1101 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет плюс-минус три процента.


 
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