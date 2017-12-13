Опрос: 73% опрошенных не доверяют гражданскому обществу

Гражданские организации в нашей стране не вызывают доверие граждан. 73% опрошенных не очень их поддерживают или не поддерживают вовсе. Данные приводит IMAS.

По данным опроса общественного мнения, граждане не доверяют общественным и неправительственным организациям. 60% респондентов ответили, что мало осведомлены о деятельности гражданского общества.

Треть считает, что его используют для отмывания денег, а еще одна треть уверена, что НПО находятся под влиянием политических формирований.

Опрос проводился с 27 ноября по 7 декабря текущего года. В нем приняли участие 1101 человек из 74 населенных пунктов страны. Погрешность составляет плюс-минус три процента.