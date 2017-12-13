Нина Черетеу: 2017 год по праву можно назвать "годом проверок"

Андриана Кептене

В интервью для портала ТРИБУНА примар города Дрокия Нина Черетеу рассказала о том, каким был 2017 год для примэрии Дрокия, как она оценивает процесс создания одномандатных округов в районе, каково ее мнение о создании единого фронта антиолигархических сил, и о том, с кем по ее мнению НП следует объединиться на следующих парламентских выборах.

T.: Каким был 2017 год для примэрии Дрокия?

Н.Ч.: Это был очень сложный год, который по праву можно назвать «годом проверок». Примэрию Дрокия проверили почти все контрольные органы страны. Но, несмотря на это, в этом году были достигнуты многочисленные успехи.

T.: Что удалось и что не удалось реализовать из всего того, что было намечено?

Н.Ч.: Пока преждевременно подводить итоги достигнутого, потому что прошло всего два с половиной года срока мандата, и еще многое предстоит сделать. Являясь примаром от оппозиционной партии, мне не удалось добиться финансирования из фондов и проектов правительства, но у меня получилось правильно использовать имеющиеся небольшие фонды таким образом, чтобы решить ряд местных проблем.

T.: Как Вы оцениваете процесс создания одномандатных округов в Дрокии?

Н.Ч.: Как обычно, реформы у нас проводят не в пользу людей. Люди очень возмущены этой реформой, тем, что район был разделен на две части. Это разделило людей на два лагеря, и у всех возникает вопрос «Кто из двоих будет депутатом от нашего района?».

T.: Вы будете баллотироваться по одномандатному округу в Дрокии?

Н.Ч.: Руководство «Нашей Партии» пока не приняло решения в связи с участием в выборах 2018 года, потому что сейчас мы поддерживаем и активно участвуем в продвижении референдума по отмене смешанного голосования.

T.: Каково Ваше мнение о создании единого антиолигархического фронта?

Н.Ч.: Конечно, для уничтожения этой разрушающей нашу страну опухоли, необходимо объединяться. Мы всегда выступали за укрепление всех здравых политических сил. Мы готовы поддержать любую инициативу против нынешнего преступного режима.

T.: С кем, по Вашему мнению, следует объединиться НП для участия в следующих парламентских выборах?

Н.Ч.: Со здравыми политическим силами, что выступают за страну и народ.

T.: Чем, по Вашему мнению, закончатся следующие парламентские выборы?

Н.Ч.: Есть два возможных сценария. Первый – режиссированный Плахотнюком и Додоном, когда по смешанной системе они получат большинство, как произошло на местных выборах, которые состоялись 19 ноября, когда демократы одержали победу во всех населенных пунктах. И второй сценарий – отмена смешанного голосования, возвращение к пропорциональной системе, проведение демократических, корректных выборов, в результате которых будет создан парламент без Плахотнюка и его преступного режима.

T.: Благодарим Вас!