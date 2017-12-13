Что угрожает владельцам банковских карт в Молдове?

Виктор Суружиу

Число банковских карточек на руках у населения перевалило за 1,6 млн. штук и ежемесячно продолжает расти, оплата товаров и услуг с их применением становится всё более простым и привычным процессом.

На этом фоне мошенничество в сфере оборота банковских карт набирает обороты с каждым годом. Практика правоохранительных органов Молдовы показывает, что владелец пластиковой карточки постоянно рискует стать жертвой разного рода аферистов.

Масштабы растут

По данным Национального банка Молдовы, в стране находится в обращении 1,62 млн. банковских карт. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Каждый месяц молдавские банки эмитируют десятки тысяч карточек, в то же время часть из них по разным причинам изымаются из обращения. НБМ подсчитал, что сеть для приема банковских карт в Молдове достигла 17 тыс. специальных устройств (POS-терминалы, импринтеры, банкоматы), увеличившись почти на 15% в сравнении с минувшим годом.

Регулярно растет и число операций с использованием банковских карт, эмитированных в Молдове. Чаще всего карточки используют для снятия денег, однако постоянно увеличивается и их применение для безналичных платежей, в том числе за рубежом. Данные статистики также свидетельствуют о постоянном росте количества операций в Молдове с банковскими картами, эмитированными за границей.

С каждым годом растут и масштабы преступности в сфере оборота банковских карт. Мошенники постоянно придумывают новые схемы и махинации, целью которых является снятие денег с карточного счета. Практика правоохранительных органов показывает, что владелец пластиковой карточки постоянно рискует стать жертвой разного рода аферистов.

Криминальные «гастроли»

Первые преступления с использованием «фальшивого пластика», по словам сотрудников МВД, были зарегистрированы более 15 лет назад, когда этот способ оплаты различных товаров и услуг стал получать повсеместное распространение. Около 10 лет назад Молдову накрыла волна массового введения в оборот поддельных банковских карточек. В разное время с такими случаями сталкивались многие финансовые учреждения республики.

Как отмечают полицейские, большинство подобных случаев не попадает в официальные сводки. Банки дорожат своей репутацией и предпочитают лишний раз не светиться в таких делах и не создавать ажиотажа среди клиентов. По данным МВД, преступления в сфере оборота банковских карт часто совершаются «гастролерами» из Румынии, Украины и ряда других стран. Большинство операций по выявлению и задержанию преступников проходят в сотрудничестве со специализированными службами других стран.

Особенно дурная слава в Европе у мошенников из Румынии. Одна из раскрытых ранее в Кишиневе группировок входила в состав транснационального преступного сообщества, главный «офис» которого располагался в соседней стране. Из Румынии в Кишинев поступали данные банковских карточек через электронную почту и другими путями. Правоохранители уверены, что мошенники, отколовшиеся от этого сообщества, до сих пор промышляют на европейских просторах.

Некоторые такие дела не доходят до логического конца, поскольку мошенники успевают вовремя выехать за пределы страны. В то же время в судебной практике Молдовы есть случаи, когда карточные аферисты, в том числе прибывшие из-за рубежа, были осуждены к реальным срокам тюремного заключения.

Ресторанные кардеры

По словам сотрудников МВД, специалистам по банковским картам известно не менее двух десятков способов их подделки. В Интернете можно без особого труда выйти на так называемый «чёрный рынок», где недорого продаются все необходимые сведения для подделки банковских карт. Это - сумма на счёте клиента банка, пин-код и другие детали. Зачастую такие базы данных попадают в сеть после взлома хакерами информационных систем Интернет-магазинов.

Во многих таких преступлениях не фигурируют цифры с пятью или шестью нулями. Но, тем не менее, они весьма показательны и свидетельствуют о том, что попасть на удочку преступников, которых ещё называют кардерами, можно не только в Интернете, но и в кафе, ресторане, клубе или торговом центре. Практически в любом месте, оборудованном устройством для подготовки специального торгового чека, который плательщик получает при покупке.

Известен случай, когда в МВД обратилось руководство одного из молдавских коммерческих банков, обеспокоенное серией хищений денежных средств с карточных счетов своих клиентов. Служба безопасности банка снабдила полицейских детальной информацией о платежах, которые были списаны с банковских карт без ведома владельцев.

В поле зрения правоохранителей попали несколько человек, в том числе 21-летний сотрудник известного кишиневского ресторана, расположенного на Ботанике. С помощью специального считывающего устройства – скиммера он получал данные банковских карточек и, соответственно, доступ к чужим деньгам. Среди соучастников – двое официантов того же заведения. Сумма ущерба оценена в несколько десятков тысяч леев, почти все похищенные средства злоумышленники к моменту задержания успели потратить.

Жертвы фишинга

В то же время скимминг данных с карты, как способ хищения, постепенно уходит в прошлое из-за повсеместного внедрения карточек с чипом или с бесконтактной оплатой. Переход банков на выпуск чиповых карт уменьшил количество случаев мошенничества непосредственно с пластиком, потому что на магнитной полосе информация хранится в открытом виде, а на чипе данные зашифрованы. Однако многие банки выпускают карты, содержащие и чип, и полосу, что гарантирует прием в любой торговой точке и банкоматах в разных странах. При этом магнитная полоса на «комбинированной» карте подвержена практически тем же рискам мошенничества, что и у обычной карты с такой полосой.

Злоумышленники, конечно, всё ещё пытаются воровать деньги с карточных счетов, используя скимминг, но в последнее время на передний план выходит проблема мошеннических операций в Интернете, когда используется номер карточки и код CVV. Этот вид киберпреступности становится всё более масштабным, ведь если мошенник обладает всей необходимой информацией, то для совершения хищения совершенно не имеет значения с чипом карточка или нет.

По данным МВД, в правоохранительные органы обращается всё больше граждан, ставших жертвами фишинга – сетевого вида мошенничества, при котором у людей выманивается конфиденциальная информация, в том числе идентификационные данные банковского онлайн-кабинета или пин-код с номером карточки для вывода со счета денег. Это может происходить при помощи спама, почтовых и мгновенных сообщений, вредоносных Интернет-сайтов. Как правило, фишеры создают страницу в Интернете, которая внешне не отличается либо похожа на оригинальный сайт, где у пользователя запрашиваются конфиденциальные сведения.

В 2018 г., по мнению экспертов, виртуальные преступники начнут активнее атаковать пользователей мобильных устройств, поскольку люди всё чаще предпочитают использовать смартфоны и планшеты, а не традиционные компьютеры. По данным банков, около трети пользователей в Молдове заходят в системы онлайн-банкинга именно с мобильных устройств. Для предотвращения хищений эксперты рекомендует использовать надежные пароли, чаще менять их, регулярно контролировать безопасность своих цифровых устройств и использовать современные защитные решения.

Вопрос об убытках и наказании

Периодически правоохранительные органы сталкиваются с мошенниками, причиняющими крупный ущерб владельцам карточек зарубежных банков. В одном из случаев были взяты под стражу двое молодых людей, фигурирующих в уголовном деле о введении в оборот фальшивых банковских карт. С их помощью были похищены солидные суммы у клиентов Capital One Bank из США. Получив путем использования современных информационных технологий данные карточек ряда клиентов американского банка, они похитили со счетов порядка 1,5 млн леев.

По словам сотрудников правоохранительных органов, часто возникают сложности при разрешении вопросов, связанных с возмещением ущерба, который причиняется зарубежным банкам при хищении в Молдове денег со счетов их клиентов. Не всегда удается договориться с банками и молдавским пользователям пластиковых карточек, чьи деньги пропали со счетов. В нескольких банках NOI.md сообщили, что вопрос о возмещении убытков, как правило, поднимается после завершения судебно-следственных процедур. К этому моменту становится ясно, каков точный размер ущерба и может ли его выплатить виновник.

Среди причин, которые приводят к росту этой категории преступлений, правоохранители называют повышенную уязвимость систем безопасности многих банковских учреждений, Интернет-магазинов, а также используемых пользователями девайсов. В качестве одной из мер специалисты предлагают ужесточить санкции за преступления, связанные с опустошением банковских счетов. Нынешние санкции недостаточны, чтобы оказывать сдерживающий эффект на преступников. Если за масштабные киберпреступления ещё можно схлопотать реальный срок, то обычных карточных мошенников чаще приговаривают к штрафным санкциям или условному лишению свободы, и вскоре они возвращаются к своей нелегальной деятельности.