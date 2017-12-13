Президент: Плохому танцору знаете что мешает? А плохому демократу мешают российские СМИ

Закон о запрете "российской пропаганды" принят с нарушениями и противоречит позиции международных структур. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции Игорь Додон.



По его мнению, наложенные ограничения не помешают молдавским телезрителям смотреть российские телепередачи.

«Молдова в лидерах по распространенности интернета. Не забывайте также, что запретный плод всегда слаще. Люди и дальше будут их смотреть», - заявил глава государства.

Он также отметил, что принятый закон не поможет повысить рейтинг правящего большинства.

«Плохому танцору знаете что мешает? А плохому демократу мешают российские СМИ. (…) Вопрос не в российских СМИ, и не в пропаганде. Вопрос в них самих. И если буду показывать только «Машу и медведя» или «Марию, Мирабелу» (хороший румынский мультфильм), это не означает, что демократов будут любить больше», - сказал президент.

Говоря о дальнейших действиях, Игорь Додон сказал, что по истечению отведенных законом двух недель, он вернет закон на пересмотр.

«Согласно процедуре, у президента есть 14 дней (на промульгирование. – ред.), до 21 декабря. 21 декабря я верну этот документ в парламент с соответствующими аргументами. Они должны решить, что делать дальше: прислушиваться к рекомендациям президента или нет. И дальше уже мы решим, каким будет следующий шаг, касающийся промульгации», - сказал Игорь Додон.

Глава государства также напомнил, что депутаты Народного собрания Гагаузии, в том числе и демократы, единогласно высказались против скандального законопроекта.

«Я знаю, что многие сельские и районные советы готовят аналогичные декларации. Поднимется вал на уровне сел, районов против этого закона. Посмотрим, каким после этого будет решение парламентского большинства», - сказал президент.