Не винная Молдавия: как республика превратилась в мафиозное государство. Часть 1

Алексей Боярский

Мафия и олигархи, цыгане и старообрядцы, «русские» и «румыны». Как живут Молдова и непризнанное Приднестровье, выяснил наш корреспондент Алексей Боярский, не без труда проникший в Молдавию. А заодно взял интервью у двух президентов...

Писатель за коньяком

Мой запрос об интервью с нынешним хозяином Молдовы президентом Игорем Додоном, переданный по неофициальным каналам, услышали. И визит в страну в некотором роде был согласован. Однако организовавшие контакт молдавские коллеги настоятельно рекомендовали при въезде скрыть, что я журналист. «Наверху не против твоего визита, но у нас такой бардак: какой-нибудь вахтер на границе проявит бдительность, и вынесут, как Асламову (месяц назад нашего спецкора Дарью Асламову грубо не пустили в Молдавию. - Ред.). Разберутся, когда уже успеют депортировать». Поэтому в аэропорту Кишинева на вопрос пограничницы о цели поездки я ответил: «Туризм». Назвал отель, где забронировал номер. На этом ей бы поставить штампик в паспорт и вызвать следующего. Так происходило во всех странах, где я бывал, от Турции до Аргентины.

- А работаете кем? - последовал неожиданный вопрос.

- Писатель, - сообщил я чистую правду, так как действительно написал несколько книг.

Наверное, если б соврал, что торгую подержанными автомобильными покрышками, получил бы штампик тут же. А так она передала мой паспорт человеку в военном комбинезоне, видимо, офицеру СИБ (служба информации и безопасности, аналог нашей ФСБ).

- Писатель, писатель… - задумчиво перелистывал он страницы моего паспорта. - Приднестровье посетить планируете?

- Планирую - там коньяк дешевый.

- Есть такое дело, - кивнул офицер. - А вы журналистикой занимались?

- Ну кто ж у нас не занимался журналистикой.

- И о чем писали?

- Например, о стиле одежды Брюса Уиллиса, - вспомнил я давнее сотрудничество с журналом Boutique.

Офицер засмеялся и зашел в свой кабинет. Сквозь открытую дверь я видел, как он быстро стучит по клавиатуре. «Всё! - понял я. - Сейчас вобьет в Гуглмое имя и сможет насладиться ссылками на «Комсомолку». Накрылась командировка».

Пока я собирался паниковать, офицер закончил проверку и с явной неуверенностью отдал мне паспорт:

- Добро пожаловать…

«Неужели не догадался погуглить?» - недоумевал я. И тут вспомнил, что уже не первый раз сталкиваюсь с парадоксом. Сотрудники спецслужб подключены к суперсекретным базам данных. Но чтоб эти самые спецагенты банально не накачали вирусов или не подвисали в соцсетях и за прочим просмотром порнухи, компьютеры в дежурных помещениях не имеют выхода в интернет.

- …Только прошу вас, чтоб не было проблем при выезде, не участвуйте в Приднестровье ни в каких акциях - конференциях, форумах, это надо согласовывать через наше министерство культуры, - продолжил он.

В ответ я кивнул: интервью с президентом непризнанной, в том числе и Россией, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к перечисленным «акциям» не относилось. Впрочем, от проблем на выезде сей факт меня не избавил.

Русский театр Кишинева выступает без декораций. Денег нет.Фото: АЛЕКСЕЙ БОЯРСКИЙ

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ? ПРОПАЛ КУДА-ТО

Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова - один из главных в Кишиневе. Самый дорогой билет - в первый ряд на вечерний спектакль в субботу - всего 100 лей (340 рублей).

Зал полон.

Но публика не в вечерних платьях - половина сидит в пальто: привыкли, что у театра нет денег на отопление.

Дают Мольера.

Замечательное актерское исполнение, красивые костюмы. Но сцена абсолютно голая: из декораций две табуретки. Рядом со мной легкий запах алкоголя: сидящие прямо перед сценой пары по очереди отхлебывают из пластиковой бутылочки нечто розовое...

Публика благодарная: аплодировали стоя, кричали браво, вызывали на бис. А вот цветы актерам не поднесли вообще. Понятно - бедность. Но вряд ли она единственная причина парадоксов, которые (с легким налетом театральности) сегодня в Молдове везде - в экономике, политике, общественном сознании, частной жизни.

В очереди в банке народ спорит, сколько украл нынешний мэр Кишинева, совершенно честно выбиравшийся горожанами целых три раза подряд.

- Сама за него голосовала, - вздыхает женщина пенсионного возраста. - Потому что он из прозападного, прорумынского блока. Думали, ему легче будет деньги городу добыть. А вообще я за пророссийские силы - на парламентских и президентских выборах за социалистов голосую. Но у них денег нет.

У кого здесь есть деньги, известно каждому. В 2014 году Молдова вошла в мировую историю преступлением века - из банковской системы страны исчез $1 млрд.: половина годового госбюджета. Спроси любого прохожего, он ответит: «Миллиард украл Плахотнюк. Он за все платит, он и хозяин страны».

По словам молдавского политолога Виктора Чобану, в стране и раньше правили олигархи, но сейчас от конкурентной олигархии перешли к монопольной.

- Еще в 2013 году было три с половиной олигархических клана, а сейчас остался один, - поясняет Чобану. - Молдова - мафиозное государство: главный персонаж руководствуется книгой «Крестный отец».

Спроси любого прохожего, он ответит: «Миллиард украл Плахотнюк. Он за все платит, он и хозяин страны».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МАФИЯ БЕССМЕРТНА

Начинал Владимир Плахотнюк, как вам расскажут в любой маршрутке, в 1990-х отнюдь не бандитом, а сутенером. Потом занялся более продажным бизнесом - нефтепродуктами, банками. Считается, он контролирует львиную долю бизнеса страны. Но и сутенерство, как утверждают злые языки, тоже не бросил: удобный инструмент для сбора компромата на политических противников. Например, два года назад в интернет выложили ролик сексуальных игр «человека, похожего на экс-премьера Влада Филата».

На президентских выборах в 2016 году победил «пророссийский» кандидат, глава социалистов Игорь Додон. Но Молдова давно парламентская республика - правит премьер-министр, выдвигаемый парламентом. Социалисты на последних парламентских выборах 2014 года получили большинство мандатов - 25%. Но их голоса в парламенте ничего не значат: мелкие фракции объединились против них в «проевропейскую» коалицию. Де-факто правящей стала занявшая предпоследнее место (12,7%) демократическая партия - нынешний премьер-министр Павел Филип из нее. Председателем демпартии как раз и является Владимир Плахотнюк. При этом сам он в депутаты не пошел. И вообще никаких официальных должностей во власти не занимает. В Молдавии уверены, что голоса депутатов других фракций элементарно покупаются Плахотнюком - на деньги из того самого украденного миллиарда. Из него же подкармливает и госаппарат.

Продолжение в следующем номере и на сайте kp.ru