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Правительство поддержало инициативу о "румынском языке" в Конституции
13.12.2017

Правительство поддерживает законодательную инициативу по внесению изменений в статью 13 Конституции РМ путем замены синтагмы "молдавский язык, действующий на основе латинского алфавита" на "румынский язык".

Таким образом, в Конституции румынский язык может быть назван государственным языком Республики Молдова, передает tv8.md.

Законодательное предложение соответствует решению Конституционного суда №36 от 5 декабря 2013 года, в котором говорится, что в случае расхождений между текстами Декларации независимости и Конституции, преимущество на стороне Декларации независимости.

В Декларации независимости Республики Молдова, утвержденной Законом №691 от 27 августа 1991 года говорится, что румынский язык является государственным языком в Республике Молдова.


 
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