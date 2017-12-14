Словенский бизнесмен: Молдове нет места в Евросоюзе с такой системой юстиции

При таком уровне коррупции и незаконных схем в системе юстиции Молдове не место в Европейском союзе, - считает словенский бизнесмен Блаж Светек (Blaz Svetek).

В среду на пресс-конференции в агентстве «ИНФОТАГ» он сообщил, что «в 2010 г. заняться свиноводством в Молдове, для чего заключил контракт с фирмой TRIFTEX IMPEX о передаче в аренду участка земли и находящейся на ней старой фермы».

По словам бизнесмена, «речь шла о довольно крупном производстве - порядка 2,5 тыс. голов».

«Однако молдавский партнер Валериу Стрымбей решился на махинацию – обвинив мою фирму SEKSIMP GROUP в уклонении от оплаты аренды. Для этого он подкупил судью Александру Ротаря, который дал ход незаконному механизму – дело прошло и через Апелляционную палату, и через Высшую судебную. Считаю, что все судьи, участвовавшие в деле, замешаны в этой схеме – это Александру Ротарь, Доминика Маноле, Нина Трачук, Георге Зубатый, Светлана Филинкова, Галина Стратулат, Юрие Беженару. Более того в деле участвовал и тогдашний премьер-министр Влад Филат», - сказал Светек.

Он утверждает, что все судебные заседания проходили без его участия и по решению суда все имущество было продано на аукционе.

«Мои убытки составили 126 млн. евро. Однако хочу выразить благодарность генеральному прокурору Эдуарду Харунжену, за то, что все-таки сумел возбудить уголовное дело по этой махинации. Несколько судей, в том числе Ротарь уже уволены», - сказал Светек.

Он обращался и в различные европейский институты, в том числе Европейский суд, ознакомил с беззаконием в Молдове бывшего, и нынешнего председателей Еврокомиссии - Жозе Мануэла Баррозу и Жан-Клода Юнкера».

«Но хотелось, чтобы дело решилось на уровне Республики Молдова, а не стало предметом внимания международного сообщества», - заключил бизнесмен.