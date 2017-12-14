Вице-спикер Госдумы РФ: после выборов в Молдове двусторонние отношения «полностью восстановятся»

После парламентских выборов в Молдове в 2018 г. российско-молдавские отношения «будут полностью восстановлены». Такое мнение высказал накануне вице-спикер Госдумы, глава межпарламентской группы дружбы РМ и РФ Пётр Толстой на встрече в Москве с молдавскими коллегами.

Как передает «ИНФОТАГ» со ссылкой на сайт законодательного органа России, он отметил общие интересы двух стран в экономике, образовании, культуре, выразив сожаление, что за последние несколько лет уровень сотрудничества России и Молдовы несколько снизился

«У Молдовы есть огромный плюс – она связана и с Россией, и с Европой, мы готовы делиться опытом парламентской работы и проведения избирательных кампаний», – сказал Толстой.

Глава молдавской делегации, председатель фракции Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила российских участников встречи с Днем Конституции и высказалась за развитие взаимодействия на межпарламентском уровне. Она выразила удовлетворение тем, что, «несмотря на сложные времена, которые сегодня переживает Молдова», сторонам все же удалось возобновить работу межпарламентской Группы дружбы, которая последний раз собиралась в 2005 г., а последний визит председателя Госдумы РФ в Молдову состоялся в 2008 г.

«Мы хотим, чтобы члены группы дружбы из Государственной Думы посетили в следующем году нашу республику. У нас накопилось много вопросов. В межпарламентской группе дружбы наших стран от Молдовы участвуют 64 депутата. Это самая представительная группа дружбы», - сказала ее председатель.

По итогам встречи достигнута предварительная договоренность о проведении следующего заседания группы дружбы летом 2018 г. в Кишиневе.

Как уже сообщал «ИНФОТАГ», во встрече в Москве приняло участие лишь 12 депутатов из Молдовы. Все они представляют ПСРМ и приехали за свой счет, поскольку Постоянное бюро парламента приняло решение отказаться от участия в этом заседании.