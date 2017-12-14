НПО призывают Министерство юстиции не „прощать” экономические преступления

Несколько организаций гражданского общества подписали обращение, в котором призывают Министерство юстиции не продвигать законопроект, который „прощает” экономические преступления. Авторы говорят, что проект позволяет уйти от уголовной ответственности „хитрецам” и подрывает борьбу с коррупцией, передает IPN.

По мнению заявителей, многие предлагаемые поправки не имеют ничего общего с заявленными целями проекта и подрывают процесс расследования экономических правонарушений, совершенных ранее. НПО говорят, что это новое основание позволяющее избежать уголовной ответственности, новое основание для приостановления исполнения наказания в виде лишения свободы, для запрещения ареста лиц за преступления, предусматривающие наказание менее пяти лет лишения свободы, расширение компетенций Антикоррупционной прокуратуры и увеличение числа уголовных дел, относящихся к исключительной компетенции прокуроров.

Согласно проекту, лицо освобождается только один раз от уголовной ответственности за совершение экономических преступлений, если восстанавливает ущерб и платит штраф государству. Среди преступлений, в отношении которых применяются эти положения, является незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов, манипуляции и злоупотребления с ценными бумагами, нарушение прав акционеров или несанкционированный доступ к сетям электросвязи.

Согласно НПО, подписавших обращение, недопустимо, чтобы многочисленные рейдерские атаки, произошедшие в последние годы, и хищение имущества путем мошеннических схем и посредников, были освобождены от уголовной ответственности, учитывая, что проект запрещает арест лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. „Привлечение инвестиций не может быть достигнуто за счет предоставления льгот мошенникам. Наоборот, это пошлет негативный сигнал честным предпринимателям”, отмечают НПО.

В обращении подчеркивается, что введение этих изменений может затруднить деятельность уполномоченных органов в отношении расследования банковского мошенничества и адекватной ответственности лиц, виновных в этом. Организации, подписавшие обращение, просят Министерство юстиции и правительство отозвать проект закона.

Призыв подписали: Ассоциация за демократию через участие, Ассоциация за эффективное и ответственное управление, Ассоциация независимой прессы, Центр „Acces-info”, Независимый аналитический центр „Expert-Grup”, Центр анализа и предупреждения коррупции, Центр информации ГЕНДЕРДОК-М, Центр журналистских расследований, Центр юридических ресурсов Молдовы. Подписали так же Центр Партнерство для развития, Сообщество WatchDog.MD, Центр политик и реформ в Молдове, Центр независимой журналистики, Институт публичных политик, Институт развития и социальных инициатив „Viitorul”, Институт европейских политик и реформ, Promo-LEX и Transparency International-Moldova.