Богдан Зумбряну стал победителем конкурса на замещение должности директора Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК), а за его кандидатуру должен проголосовать парламент. В связи с этим, предлагаем Вам подробности о потенциальном руководителе НЦБК.

Как сообщает портал ТРИБУНА, Богдан Зумбряну родился 10 сентября 1979 года в Кишинэу.

Окончил столичный Теоретический румынско-французский лицей им. Г.Асаки, после чего получил диплом юриста в Государственном университете Молдовы. Потом получил степень мастера уголовного права в УЛИМ-е, а в 2007 году прошел курсы профессиональной подготовки в FBI International Low Enforcement Academy в Будапеште.

Отметим, что с 2001 года Зумбряну работал в столичной прокуратуре, а с 2002 года в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в качестве следователя, начальника отдела и заместителя начальника Следственного управления, а с 2012 года работает начальником Управления уголовного преследования НЦБК.

Богдан Зумбряну является членом Международной ассоциации полицейских, Общества охотников и рыболовов Республики Молдова и Ассоциации коллекционеров и любителей огнестрельного оружия.

Женат.

Андриана Кептине