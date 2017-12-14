Андриевский: Есть план "Б" - Кишинев объявляет Россию оккупантом и требует применения к ней санкций

Воссоединение Молдовы и Приднестровья может обойтись в 5 миллиардов долларов и должно быть профинансировано Россией, США и Евросоюзом. Такое мнение прозвучало в среду на в Кишиневе на презентации доклада "Молдова - Россия: Поиск вариантов налаживания равноправного и взаимовыгодного сотрудничества".

Как передает Инфотаг, в ходе представления документа директор Института эффективной политики Виталий Андриевский сообщил, что независимые эксперты подготовили свое видение разрешения застарелого противостояния на двух берегах Днестра. "Взаимоотношения между Кишиневом и Москвой переживали разные этапы: от дружеских и взаимовыгодных, и до сложных, которые страны переживают сегодня", - отметил он.

По словам эксперта, "болевой точкой" является военное присутствие в неконтролируемом Кишиневом Приднестровье оперативной группы российских войск со складами боеприпасов и отказ Москвы от ее вывода: "После того, как с 2006 года РМ избрала путь европейского развития, Россия стала активно этому противодействовать. Что стояло за этим? Эмбарго на экспорт молдавского вина и аграрной продукции, вмешательство в политические процессы в РМ, неприкрытая поддержка сепаратистского режима в Приднестровье, угрозы высокопоставленных российских чиновников в адрес коллег из РМ".

Политолог полагает, что Москва боится сближения с НАТО и ЕС, при том, что Кишинев ведет себя самостоятельно, отказывая в допуске в страну российским дипломатам и журналистам, ратуя за вывод ОГРВ с трибуны ООН. "В свою очередь, Кишинев требует вывода войск РФ, полную демилитаризацию региона, отказ от всякой поддержки Москвой сепаратистского режима в Тирасполе, отказ от вмешательства в политические процессы внутри республики", - сказал эксперт.

По мнению Андриевского, можно снять напряженность в непростых отношениях сторон, если начать переговорный процесс об улаживании конфликта не в рамках существующего формата "5+2", а "1+1", имея в виду Кишинев и Москву. "Мы назвали этот сценарий "План "А". Есть смыл принять конкретный план вывода ОГРВ и вывоза боеприпасов из Колбасны, определив срок в два года. К проблеме взрывоопасных предметов, которые вывезти невозможно, готовы подключиться и международные доноры, которые приобретут оборудование для утилизации. Принято считать, что до 30 миллионов долларов будет стоить полная ликвидация ненужных вооружений и амуниции", - сказал политолог.

Он считает, что переговоры по урегулированию Кишинева и Москвы никак не должны увязываться с выводом войск и боеприпасов: "Отдельно можно говорить о статусе миротворцев. Они пока остаются до нахождения взаимоприемлемого статуса Приднестровья в составе объединенной Молдовы. Реально будет назначить в качестве администрации выбранных лиц, а не назначенных по прихоти Кишинева и Тирасполя. Эти будущие управленцы на переходный период в два-три года должны избираться по регламентам ООН".

Андриевский также сказал, что есть и план "Б", предусматривающий объявление официальным Кишиневом России "оккупантом" и требования применения к ней международным сообществом жестких санкций.

Эксперт Роман Михаеш усмотрел новизну доклада в том, что на первые роли выводится в переговорах формат "1+1": "Администрация США критикует категорически такой подход. При этом в том же Кишиневе некоторые не преминут высказаться в том смысле, что Молдова сдает Приднестровье Москве. Не усмотрел в документе роли Украины, которая очень и очень важна. Надеюсь, что политики вас услышат".

В понимании политолога Оазу Нантоя доклад интересен хотя бы тем, что "в нем имеется элемент провокации": "В доклад надо добавить еще один раздел. В нем должно быть четко сказано, что такое Россия сегодня и что мы можем ждать от нее завтра. Мне представляется, что РФ тяжело больна постимперским синдромом. С другой стороны, на протяжении 26 лет со дня возникновения конфликта ни один из молдавских политиков не озаботился элементарной проблемой - снятием энергетической зависимости Кишинева от Москвы. Молдова не была связана единой сетью с ЕС. И в этом виноваты вовсе не россияне. Энергобезопасностью страны власти не занимались, потому вокруг этой проблемы существуют откаты. Разделенная Молдова - это выгодный бизнес для коррупционеров Кишинева и Тирасполя и их покровителей. Нам сначала нужно выполнить свое домашнее задание - разобраться с коррупционерами на месте, а потом идти дальше".

Доклад будет передан официальным властям Молдовы, России и международным участникам переговоров по приднестровскому урегулированию.