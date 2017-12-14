"Платформа DA" требует от НБМ публикации второго отчета Kroll

Партия "Платформа DA" требует от Национального банка Молдовы опубликовать второй отчет Kroll, что было обещано еще в июле.

Как передает "ИНФОТАГ", около 50 сторонников DA провели в среду митинг у здания Нацбанка с требованиями "Вернуть миллиард!" и "Не покрывать воров!"".

"Граждане вправе знать - кто украл деньги, которые они вынуждены возвращать за свой счет. Власти научились поднимать ежегодно налоги, чтобы покрывать кражи, совершенные Плахотнюком, Филатом, Лянкэ, Шором, из карманов простых людей. Украденный миллиард можно было бы распределить для развития экономики, медицины, образования, сельского хозяйства, но воры у власти не дают Молдове развиваться. Правительству нужны люди, которыми можно легко манипулировать, а для своей защиты они готовы представить ложные результаты опросов и расследований", - заявил председатель "Платформы DA" Андрей Нэстасе.

По словам его заместителя Александра Слусаря, "второй отчет Kroll до сих пор не обнародован, потому что "Плахотнюк не дал команду, заметая следы".

"Нынешнее правительство покрывает тех, кто украл миллиард и вместо того, что провести справедливое расследование, скрывает правду. Деньги должны быть возвращены, а виновные - наказаны. Это самое большое преступление за всю историю Молдовы и мы здесь, чтобы не дать властям отвлечь нас от кражи политическими играми Плахотнюка и Додона. Мы не хотим, чтобы страной управлял криминальный бизнесмен Влад Плахотнюк и требуем изъять имущество у всех чиновников, участвовавших в краже века", - сказал он.

Активисты направились к зданию Генеральной прокуратуры Молдовы, где огласили свои требования представителям учреждения.

Между тем НБМ обещает обнародовать резюме доклада. Согласно сообщению НБМ, текст которого поступил в "ИНФОТАГ", Нацбанк еще не получил второго доклада о расследовании Kroll и Steptoe & Johnson, но завершил переговоры с международным консорциумом о возможности публикации информации, которая будет содержаться в этом документе.

Kroll и Steptoe & Johnson согласились разработать "резюме, которое будет представлено общественности по просьбе властей РМ, считающих необходимым информировать общественность и партнеров по развитию о результатах расследования, но чтобы это не препятствовало возвращению украденных активов". Резюме будет получено НБМ вместе с основным докладом.

Молдавские власти получат рабочие документы, которые включают подробный анализ расследования движения средств, выведенных их банков.

Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность сотрудничать со следственными органами и после представления доклада, чтобы содействовать усилиям по возврату украденных средств на международном уровне и укрепления доказательной базы начатых следственных действий на национальном уровне.

Осенью 2015 г. в ходе международного тендера НБМ отобрал консорциум компаний - Kroll и Steptoe & Johnson LLP. для поиска и возврата украденных из из Banca de Economii SA (BEM), Banca Socială SA (BS) и Unibank SA (UB) более $1 млрд. Отобрать консорциум правительству РМ рекомендовали внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ. Kroll специализируется на аудите, а Steptoe & Johnson LLP. - на юридических услугах, которые понадобятся для процедуры возврата выведенных за границу денег на базе международного права.

В марте 2016 г. они представили регулятору первый отчет, согласно которому сделки в трех банках "проводились в рамках координированного мошенничества" и назвали ряд лиц, причастных к этому. Весной нынешнего года Kroll и Steptoe & Johnson представили концепцию возврата похищенных банковских активов.