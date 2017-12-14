Молдавских прокуроров и судей надо приравнять к советским алиментщикам!

Допустил ошибку, за которую мы с вами расплачиваемся по решению ЕСПЧ, плати из своего кармана!

Слышим же мы почти ежедневно, слышим, читаем и видим в газетах, в Интернете и по телеканалам, как живут молдавские прокуроры. Если верить хотя бы половине из всего услышанного-увиденного хорошо живут наши прокуроры! Нет, не то слово — замечательно живут! После года-двух работы в прокурорской мантии почему-то тут же у человека вдруг заводятся сказочно богатые родственники, которым, так же сказочно везет в бизнесе! Вот же пруха-то идет! Человек на государевой службе не щадит ни себя, ни других за какие-то 15-17 тысяч зарплаты в месяц! Хорошо, что друзья появляются, готовые дать на время покататься на люксовом авто, да еще и банки выдают миллионные кредиты, которые погашаются задолго до окончания срока.

Ладно, в чужой карман заглядывать нехорошо, может, действительно родители прокурора всю жизнь хоронили в себе предпринимательскую жилку, а кредиты погашаются из денег, подаренных на свадьбу и крестины. меня другое волнует.

Вот буквально вчера Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Молдову виновной в нарушении прав бывшего заключенного Александра Яламова, осужденного за ограбление. Суд постановил, что власти нарушили процедуру продления срока ареста и обязал наше государство выплатить 4,5 тысячи евро в качестве возмещения морального ущерба плюс еще 1,3 тысячи — в качестве возмещения издержек. Прокуратура регулярно направляла в суд запрос на продление срока ареста на 30 дней. В очередной раз прокуроры запросили продлить срок, но сделали это за три дня до истечения срока текущего ареста.

По мнению Яламова, прокуроры нарушили его права, поскольку власти обязаны подавать заявление о продлении срока ареста не позднее, чем за пять дней до истечения действующего срока. И ЕСПЧ признал факт нарушения статьи 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность». Получается, почти 6 тысяч евро должно выплатить государство. Шесть тысяч евро выплатят из бюджета, который мы с вами пополняем своими деньгами. Деньги мы в качестве налогов платим немалые.

И мне хочется поинтересоваться у нашего родного государства — а почему не были наказаны прокуроры за свое головотяпство? Почему с их 15-тысячных зарплат не начать высчитывать деньги за иски, проигранные в ЕСПЧ? Пусть, как у советских алиментщиков, государство каждый месяц вычитает из их зарплат по 33%. Пусть, в конце концов, кредиты в банках возьмут, мы же знаем, что им без проблем дают миллионные кредиты!

Мне могут возразить, ну ладно, чего уж там, всего 6 тысяч евро, в масштабах государства — ерунда! А судьи, что? Мало мы платили, и платим, и будем платить по решениям ЕСПЧ за их ошибки? Но вчера - 6 тысяч, сегодня - 5, завтра — 10... Да, на нерасторопность прокурорскую и судейскую никаких государственных бюджетов не хватит!

Не знаю, был ли на самом деле виноват несчастный Ялымов или нет, но он отсидел полтора года, освободился, а в сентябре 2014 года, когда уже шла его эпопея в ЕСПЧ, скончался. Судебными исками продолжил заниматься его отец. Я это к тому, что, если бы согласно букве закона, человека выпустили на свободу, может, он жив остался бы?

Леонид РЯБКОВ