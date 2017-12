Политика Президент Молдовы отправится на неформальный саммит глав стран СНГ Президент Молдовы принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ, который пройдет 26 декабря в Москве. Об этом он сообщил в среду на своей странице в соцсети Facebook после встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным. «Фарит Мухаметшин передал мне приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече», — написал Додон. Президент также подчеркнул, что в ходе встречи с послом РФ обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе. «Стороны отметили значимость заседания Межпарламентской Группы дружбы «Молдова-Россия», которое состоялось вчера в Москве, и в котором приняли участие с молдавской стороны депутаты парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии, а со стороны Госдумы РФ — депутаты от фракции партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами», — заключил Додон. Из Фейсбука: Провел встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе. Отметили значимость заседания Межпарламентской Группы дружбы «Молдова-Россия», которое состоялось вчера в Москве и в котором приняли участие с молдавской стороны депутаты Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, а со стороны Госдумы РФ - депутаты от фракции партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами. Фарит Мухаметшин передал мне приглашение Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече. ***********

Am avut o întrevedere cu Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametşin. Am discutat chestiuni legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale, dar și am făcut un schimb de opinii despre situația din regiune. Am remarcat importanța reuniunii grupului interparlamentar de prietenie „Moldova-Rusia“, care a avut loc la Moscova, ieri, și la care au participat din partea moldovenească - membrii Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare a Găgăuziei, iar din partea Dumei de Stat a Federației Ruse - deputați din fracțiunea partidului ”Edinaia Rossia” și "Spravedlivaia Rossia”. Astfel de întâlniri contribuie, cu certitudine, la consolidarea și extinderea dialogului și a relațiilor moldo-ruse. Farit Muhametşin mi-a transmis invitația președintelui rus Vladimir Putin de a participa la summit-ul informal al șefilor statelor-membre ale CSI, care va avea loc la Moscova la 26 decembrie, curent. Am acceptat această invitație, confirmînd că voi participa la ea.

