Президент Молдовы отправится на неформальный саммит глав стран СНГ

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Политика
Президент Молдовы принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ, который пройдет 26 декабря в Москве. Об этом он сообщил в среду на своей странице в соцсети Facebook после встречи с послом РФ в Молдове Фаритом Мухаметшиным.
«Фарит Мухаметшин передал мне приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече», — написал Додон.
Президент также подчеркнул, что в ходе встречи с послом РФ обсуждались и вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе.
«Стороны отметили значимость заседания Межпарламентской Группы дружбы «Молдова-Россия», которое состоялось вчера в Москве, и в котором приняли участие с молдавской стороны депутаты парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии, а со стороны Госдумы РФ — депутаты от фракции партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами», — заключил Додон.
Из Фейсбука:
Провел встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также состояние дел в регионе.
Отметили значимость заседания Межпарламентской Группы дружбы «Молдова-Россия», которое состоялось вчера в Москве и в котором приняли участие с молдавской стороны депутаты Парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии, а со стороны Госдумы РФ - депутаты от фракции партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Такие встречи, безусловно, способствуют укреплению и расширению диалога и двусторонних отношений между нашими странами.
Фарит Мухаметшин передал мне приглашение Президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в неформальном саммите руководителей стран-участниц СНГ, который состоится в Москве 26 декабря. Принял приглашение и сообщил, что буду участвовать в этой встрече.
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Am remarcat importanța reuniunii grupului interparlamentar de prietenie „Moldova-Rusia“, care a avut loc la Moscova, ieri, și la care au participat din partea moldovenească - membrii Parlamentului Republicii Moldova și ai Adunării Populare a Găgăuziei, iar din partea Dumei de Stat a Federației Ruse - deputați din fracțiunea partidului ”Edinaia Rossia” și "Spravedlivaia Rossia”. Astfel de întâlniri contribuie, cu certitudine, la consolidarea și extinderea dialogului și a relațiilor moldo-ruse.
Farit Muhametşin mi-a transmis invitația președintelui rus Vladimir Putin de a participa la summit-ul informal al șefilor statelor-membre ale CSI, care va avea loc la Moscova la 26 decembrie, curent. Am acceptat această invitație, confirmînd că voi participa la ea.
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