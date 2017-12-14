Владимир Чеботарь: Проект, касающийся экономических преступлений, исключает любые ссылки на банковское мошенничество

Проект закона, который должен „декриминализовать” экономические преступления, предложенный 13 декабря в правительстве, исключает любые ссылки на преступления, связанные с мошенничеством в банковской системе. Поэтому, никакие спекуляции на этот счет не могут быть приняты. Об этом заявил министр юстиции Владимир Чеботарь в ходе передачи „Fabrika” на телеканале Publika TV, передает IPN.

„Даже и в предыдущих вариантах, которые были предложены для консультаций, были очень четкие механизмы, оговоренные с прокурорами и Национальным центром по борьбе с коррупцией, которые предупреждали всякого рода снисхождения, освобождение от наказания виновных или участников банковского мошенничества”, - заявил министр. По его словам, в проекте закона четко говорится, что эти льготы не распространяются на статьи, которые связаны с расследованиями, судебными разбирательствами или обвинениями в банковском мошенничестве.

Министр добавил, что одной из основных льгот, предусмотренных проектом закона для бизнесов, является то, что, даже если подрядчик ошибся непреднамеренно, он не будет арестован и не будет прекращена его деятельность. Условием является исправление ошибки в разумных сроках.

Совладелица Angry Business Алина Андриуцэ считает, что найдутся предприниматели, которые попытаются извлечь выгоду из проекта закона и уклониться от уплаты налогов, но ставка делается на то, что предприниматели хотят здоровую бизнес-среду. „Исхожу из предпосылки, что этот закон не будет использоваться недобросовестно, хотя мы реалисты, и допускаем, что будут те, которые воспользуются им. Но закон сделан таким образом, чтобы те, кто использует его недобросовестно, были наказаны, и это очень справедливо”, - отметила Алина Андриуцэ.

По ее словам, затягивание с принятием проекта закона повлияет негативно на бизнес.

Ряд организаций гражданского общества подписали обращение, в котором призывают Министерство юстиции не продвигать законопроект, который „декриминализует” экономические преступления. Авторы говорят, что проект призван освободить от уголовной ответственности „хитрецов” и подрывает борьбу с коррупцией, передает IPN.