Главную достопримечательность Рождественской ярмарки установили в центре столицы: фото

Всего день остался до открытия Рождественской ярмарки на улице 31 августа. Работы по установке прилавков и ледового катка подходят к концу. Также в центре откроют домик Деда Мороза и сцену, на которой будут выступать популярные ансамбли.

Главной достопримечательностью ярмарки, считают карусели, привезённые из Киева. Итальянские мастера украсили их вручную изображениями памятников мировой архитектуры.

Карусели рассчитаны на 70 посетителей. Прокатиться на них обойдётся дешевле, чем на остальных городских аттракционах. Так билет, купленный до 21:00, будет стоить 25 леев, а после означенного времени - 35.

Накануне рабочие проверяли иллюминацию новогодней ёлки. После проверки на дерево решили добавить ещё 30 тысяч огоньков. Как выглядит ёлка, установленная на улице 31 августа, можно увидеть здесь.

Напомним, рождественскую ярмарку организует правительство Молдовы. Павел Филип, сообщил, что в праздничных мероприятиях примут участие около 1 500 детей из школ-интернатов, детей с ограниченными возможностями, а также 1 000 детей из Приднестровья. «Они бесплатно будут кататься на каруселях и катке, так же они получат подарки от Деда Мороза», - отметил премьер-министр.