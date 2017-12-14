Поезд Кишинев-Москва может быть отменен

На сегодняшний день транзитом по территории Украины курсирует один российский поезд – №66/65 сообщением Кишинев – Москва российской «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Однако и он может быть отменен, сообщает Actualitati.md со ссылкой на данные ПАО «Укрзалізниця».

Как сообщалось, с 11 декабря компания «Российские железные дороги» полностью перевела пассажирские поезда на курсирование в обход Украины, по новой железнодорожной ветке «Журавка — Миллерово». Это позволило пустить поезда, следующие из северных и центральных регионов России на юг, в обход Украины через Воронежскую и Ростовскую области.

Решение скорее всего будет принято в 2018 году. Сейчас между Россией и Украиной курсирует один российский поезд Кишинев–Москва и несколько украинских поездов Киев – Москва.

Поезд № 66/65 Кишинев-Москва является на сегодняшний день единственным российским поездом (формирования ОАО «ФПК»), курсирующим транзитом по территории Украины.