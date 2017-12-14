Скоро Новый год, а у нас дожди: точный прогноз на 15 и 16 декабря

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 декабря, ожидается малооблачная погода, вероятны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +5+7 на севере Молдовы, в центре и столице +7 +8 С, на юге республики до +9 тепла. В ночные часы на севере и в центре ожидаются минусовые температуры.

Ожидаются геомагнитные возмущения, переходящие в слабые геомагнитные бури.

В последующие дни в Молдову вернется теплая погода: 14 и 15 декабря ожидается до плюс десяти градусов, вероятны осадки.

Праздники

Обычно именно в это время всех детей отдавали на учение, и уже спустя некоторое время эту дату перенесли на 1 сентября.

Объяснялось это тем, что зимой у крестьянских семей было немного работы, а потому, можно было уделить внимание образованию. В остальное время даже дети были заняты какой-то деятельностью в полях или огородах.

В церкви 14 декабря почитается память святого Наума, который жил в VII веке на территории Галилеи. На Руси его почитали как покровителя грамоты и наук. Практически никаких сведений не осталось о жизни этого святого. Однако известно, что Наум в свое время написал книгу пророчеств, которая вышла в свет примерно в 663 году до нашей эры после падения Фив. Действие книги проходит в Ниневии — городе-столице могущественного ассирийского государства. Наум в этой книге предсказывает грешникам строгое, но справедливое наказание за совершенные ими деяния.