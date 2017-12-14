Бегство из Молдовы: Киртоакэ дали уйти от правосудия

Сегодня в Румынии начался трехдневный траур в связи с кончиной короля Михая. Первые лица Молдовы, среди которых президент Игорь Додон, спикер Андриан Канду и премьер- Павел Филип, приглашены на похороны, траурная церемония состоится в замке Пелеш, а потом монарха перевезут в Тронный зал Королевского дворца.

Церемония будет носить частный характер. Пресса и общественность не допускается. Однако СМИ и простые граждане смогут воздать дань уважения монарху чуть позже. Похоронят же королевскую особу в Новом соборе в Куртя де Аржешь.

Тем временем находящийся под судебным контролем мэр Кишинева Дорин Киртоакэ уже подал запрос в суд о том, чтобы ему разрешили выехать за пределы страны для участия в похоронах. Более того? как заявил судья Александру Негру, запрос экс-мэра одобрен.

Бывший столичный градоначальник, комментируя решение суда, отметил, что отправляется не на радостное событие. По словам Киртоакэ, он сожалеет, что в городе муссируются слухи о том, что он якобы больше не вернется на родину.

Однако, учитывая все грехи Киртоакэ перед городом, это может быть вполне так.