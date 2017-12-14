В Молдове начали принимать биткоины

В Молдове теперь можно оплачивать покупки биткойнами. Правда принимают эту электронную валюту пока только в одном столичном магазине мебели.

"Биткоины - это тренд во всём мире и самые крупные компании в мире, такие как Амазон и Эбэй, другие, они уже продают за биткоины. Здесь на рынке молдавского бизнеса мы конечно же тоже внедрили эту валюту", - сказала медежер магазина Мария Унтилова, передает publika.md

Покупатель указывает на определённом сайте номер электронного кошелька и данные получателя, а затем делает перевод, в результате которого, биткойн конвертируется в леи.

"По законодательству Республики Молдова мы можем получать взаиморасчёты только в леях, в национальной валюте. Поэтому, конечно, же мы получаем в леях эти оплаты, работая через третье лицо, через нашего партнёра", - продолжила Мария Унтилова.

Биткойн - первая в мире криптовалюта. Эксперты отмечают, что у неё есть ряд преимуществ.

"Нет одного центра, который может поменять условия, поменять принципы её работы и так далее. И поэтому к ней доверие. Плюс она ограничена по объёму, всего может быть выпушено 21 миллион биткоинов и больше не может быть выпушено. Их уже выпущено около 70 процентов", - сообщил экономический эксперт Вячеслав Кунев.

Добывают биткойны на так называемых криптофермах, где участникам приходится решать сложнейшие математические уравнения.

"Сейчас нет никаких правил. С чем можно сравнить биткоин, это мы с вами играем в монополию. Вот мы с вами сели играем в монополию и сказали вот эта фишка стоит столько-то денег. Нам никто не может пока запретить игру в эту монополию", - отметил Вячеслав Кунев.

Между тем, курс биткойна продолжает расти. С января этого года он увеличился в 17 раз.