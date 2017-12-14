Независимая газета: Гагаузия будет слушать и говорить по-русски

Кишинев может получить второе Приднестровье – на юге страны, пишет российское издание.

Запрет парламента Республики Молдова (РМ) на трансляцию в стране российских информационно-аналитических программ вызвал протест Гагаузской автономии. Ее глава Ирина Влах заявила «НГ», что гагаузы будут смотреть российское телевидение в полном объеме, «в крайнем случае на кабельных каналах – законы автономии это позволяют». Гагаузов поддержали и молдаване – в городе Басарабяска городские советники приняли декларацию, в которой расценили запрет Кишинева как «очередную провокацию в адрес России – стратегического партнера нашей страны». Политолог Анатол Царану назвал эти протесты «следствием российского информационного засилья, в результате которого Путин – самый популярный политик в Молдове», пишет Независимая Газета.

Российское телевидение, считает руководитель кишиневского Центра стратегических исследований и политического консалтинга Politicon Анатол Царану, внесло разлад в молдавское общество и повлияло на ментальность населения: «Не зря ведь Путин по соцопросам является наиболее привлекательным политиком в Молдове. Те, кто так считает, будут хотеть и дальше смотреть российские новостные каналы. Необходимо изменить ситуацию, противодействовать российской пропаганде и обеспечить этим информационную безопасность Молдовы», – пояснил эксперт. Он полагает, что этого можно было бы избежать, если бы отношения между странами были нормальными, однако это не так. «Молдо-российские отношения осложнены экономическим эмбарго РФ в отношении РМ, влиянием российской пропаганды, а также нахождением на территории Молдовы российских войск», – сказал Царану.

Эксперт уверен, что запрет на российские теленовости, политические шоу надо было ввести давно. Но то, что это сделано сейчас, – «шаг в правильном направлении». «Это поможет обеспечить информационную безопасность страны. О Гагаузии – разговор отдельный. Автономия останется русофильской, что объясняется исторически: когда-то гагаузов истребляли на Балканах и они бежали сюда (тогда на территорию Российской империи), где остались жить, сохранив язык и национальные традиции. Этим объясняется отношение гагаузов ко всему русскому», – сделал вывод политолог.

Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах подтвердила мнение Царану о позиции гагаузов. Влах сказала «НГ», что в автономии будут слушать и говорить по-русски – так хотят люди. «У нас в автономии есть свои законы, позволяющие ретрансляцию российских каналов. В крайнем случае мы будем смотреть российские каналы в полном объеме по кабельному телевидению. Кишинев не может помешать нам исполнить волю населения. Сегодня жители автономии смотрят гагаузское, молдавское, российское телевидение. Есть еще один турецкий канал», – рассказала башкан. Ирина Влах не исключает, что следствием принятия нашумевшего закона парламентом республики станет очередное обострение между Молдавией и Россией. «Под лозунгом мифической «информационной угрозы» в действительности ведется борьба с русским языком и высоким авторитетом Российской Федерации в Республике Молдова», – подчеркнула Ирина Влах. Она отметила также, что поправки в Кодекс о телевидении и радио, принятые парламентом, которые запрещают трансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ, нарушают право всех молдавских граждан на доступ к информации.

Главу автономии поддержал председатель Народного собрания Владимир Кысса. Он направил спикеру парламента РМ Андриану Канду письмо с требованием пересмотреть решение законодательного органа с учетом интересов Гагаузии. Он также заявил, что принятие закона может привести к обострению отношений с Россией, что «не отвечает национальным интересам автономии».

На заявление башкана Гагаузии отреагировал глава Координационного совета по телевидению и радио (КСТР) Драгош Викол. Он заявил, что автономия обязана подчиниться новым правилам и прекратить вещание российских новостей. «Это однозначно нарушение закона, поскольку аудиовизуальное законодательство распространяется на всю территорию страны, включая Гагаузию. Положения Кодекса о телевидении и радио должны соблюдаться в каждом уголке Республики Молдова», – цитирует Викола новостной портал gagauzinfo.md.

Напомним, 7 декабря парламент РМ сразу в двух чтениях принял проект поправок в Кодекс о телевидении и радио, которые запрещают российские новости и информационно-аналитические программы на телевидении и радио. Согласно поправкам, новости, которые транслируют молдавские теле- и радиовещатели, могут быть произведены только в странах ЕС, США, Канады и странах, ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала). За нарушение этого пункта Координационный совет по телевидению и радио может оштрафовать вещателей на сумму от 40 тыс. до 70 тыс. леев (1800 молдавских леев – 100 долл.), а за повторное нарушение – от 70 тыс. до 100 тыс. леев.

Между тем инициатива гагаузов была поддержана и вне автономии. На днях городские советники города Басарабяска на внеочередном заседании приняли декларацию против запрета российских информационно-аналитических передач. С соответствующей инициативой выступили советники от фракции социалистов в городском совете, а поддержали все остальные, представляющие другие политические партии, сообщает gagauzinfo.md.

Советники заявили, что сделают все, чтобы жители города имели возможность и дальше получать информацию из различных источников, в том числе и из российских СМИ. «Мы против запрета российских новостей – это в первую очередь нарушает наши права как граждан республики. У нас вообще в городе русскоязычное население, поэтому очень много жалоб поступило и от простых людей», – сказал лидер фракции Партии социалистов в городском совете Басарабяски, председательствующий на заседании Андрей Киров. Инициативу городского совета поддержал и мэр города Валентин Чимпоеш. «Данная декларация подчеркивает, что провокация была направлена в первую очередь против граждан Республики Молдова. Я как примар этого города тоже поддерживаю эту декларацию», – сказал Чимпоеш. Инициативу местного совета поддержал и председатель района Петр Пушкарь. Местные власти направили принятую декларацию в парламент, правительство Республики Молдова.

Автор законопроекта Сергей Сырбу объясняет, что предложенный «законопроект об изменении Кодекса телевидения и радио предусматривает внедрение механизма обеспечения информационной безопасности государства». Однако президент Молдавии Игорь Додон так не считает и обещает не подписывать данный законопроект. «У Додона есть две попытки. Но у него и их может не оказаться, так как Конституционный суд (КС) может лишить его полномочий, например, на 5 минут, и документ за него подпишет спикер парламента или премьер-министр. Прецедент уже был: когда президент не хотел утверждать министра обороны – по решению КС за него это сделали другие представители власти», – напомнил политолог Анатол Царану.

Но если закон вступит в силу, то не в Гагаузии. Пойти против решения гагаузов для Кишинева будет означать получить второе Приднестровье. Тем более что повод для разногласий у Кишинева с Комратом уже появился: экс-президент Румынии Траян Бэсеску, агитирующий за присоединение Молдавии к своей стране, собрался с визитом в Гагаузскую автономию. Известие об этом вызвало бурю негодования у гагаузов.

Первый председатель Верховного совета Гагаузской Республики (сейчас Народное собрание Гагаузской автономии) Михаил Кендигелян предостерег Бэсеску от приезда в Гагаузию. Кендигелян на брифинге в Комрате возмутился тем, что Бэсеску, будучи избранным почетным председателем одной из унионистских (выступающих за объединение) партий, «разъезжает по нашей республике и агитирует за «унирю» (объединение). «Насколько я понял, Бэсеску готовится приехать в Комрат и посетить молдавский лицей, где учатся наши, гагаузские дети. Думаю, что директор этого лицея и управление образования должны сделать все, чтобы Бэсеску сюда не приехал. Потому что здесь поднимутся сотни и тысячи людей. И Бэсеску не будет знать, с какой стороны выехать из Комрата и Гагаузии», – заявил Кендигелян.

Башкан Ирина Влах по этому поводу сказала «НГ»: «Наши аксакалы настроены решительно. Гагаузы против объединения Молдовы с Румынией. В 2014 году у нас прошел референдум, на котором население высказалось за самоопределение в случае, если Молдова изменит свой статус. Гагаузы никогда от этого не отступят». Остается напомнить, что фактически такой же пункт содержится в межгосударственном (Молдавия–Россия) соглашении по Приднестровью.