Сожительницы чиновников получат официальный статус

Министерство юстиции разработало проект поправок к закону о национальном органе по неподкупности. Одна из поправок затрагивает статью 10: речь идет об отмене последствий проверки на детекторе лжи в ходе конкурса при приеме на работу. Об этом сообщил на брифинге генеральный секретарь минюста Анатолие Мунтяну, передаёт IPN.

По словам Мунтяну, правила предусматривают отказ кандидатам, которые не прошли проверку на полиграфе. Но это противоречит рамочному закону о применении тестирования на полиграфе: он не предписывает отказ в приеме на работу на основании такой проверки.

Другие поправки затрагивают статью 11 закона, предписывающую проверять, не являлся ли соискатель оперативным работником или агентом под прикрытием или информатором спецслужб до 1991 года. "Это подтверждается лишь заявлением кандидата под его ответственность. Запрос СИБу будет исключён. Предлагается, чтобы СИБ обеспечивала лишь проверку кандидатов в соответствии с законом о проверке лиц, занимающих государственные должности, и кандидатов на государственные должности", - сообщил Мунтяну.

Также предлагаются поправки в закон о декларировании имущества и личных интересов: предлагается пересмотреть понятие близкого лица, включив в него мужа и жену. Возможно введение нового термина – выгодоприобретающий собственник. Предлагается дать определение статусу сожителя или сожительницы госслужащего.