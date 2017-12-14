Российский эксперт: Украина в огне, на очереди Молдова

Запад пытается начать войну в Молдове, как это было сделано на Украине. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.

По его мнению, для этого есть несколько предпосылок. В частности, замороженный конфликт в Приднестровье, а также наличие в составе Молдовы Гагаузии, население которой ощущает себя «частью большой России».

«Никто в Гагаузии и Приднестровье и в мыслях не держит «стать румыном». Кроме этого в Молдове есть районы, где живут этнические украинцы, русские и болгары. Румынами они, разумеется, становиться также не собираются», - отмечает Стариков.

Чтобы начать гражданскую войну, поясняет эксперт, «необходимо, чтобы одна из сторон выдвинула категорически неприемлемые требования и нарисовала неприемлемую перспективу для другой стороны».

По мнению Старикова, попытка развязать конфликт может быть предпринята после парламентских выборов, в случае победы прозападных партий.

«Если победят прозападные силы, то дальше развитие событий может пойти по жесткому сценарию. Это значит, что нельзя исключать попытки вооруженной силой «вернуть» Приднестровье при помощи западных советников и украинских «друзей». Это означает давление на Гагаузию и форсирование вступления страны в Румынию. Что неизбежно ведет к возобновлению кровопролития и превращения Молдавии в зону боевых действий», - подчеркнул политолог.

Стариков считает, что на будущих выборах Россия должна оказать поддержку промолдавским силам – ПСРМ и нынешнему президенту Игорю Додону, чтобы не допустить подобного сценария.

«Если в парламенте патриоты будут в большинстве, это снимет напряженность и опасность войны. Молдова реально заявит о своем нейтралитете, перестанет заигрывать с НАТО. Вопрос о «вступлении в Румынию» будет окончательно снят с повестки дня, что даст возможность начать реальные шаги по реинтеграции страны в единое целое, на фоне интеграции самой Молдавии в Евразийский и Таможенный союзы. Будут прекращены запреты на вещание российских каналов, на обучение на русском языке, в молдавской школе перестанут учить «Историю румын», а начнут читать учебники по истории Молдовы», - говорит политолог.

Он подчеркнул, что после выборов в парламенте может оказаться равное количество промолдавских и прозападных депутатов и риск конфликта на территории Молдовы сохранится.

«Поэтому сегодня Россия, если она не хочет иметь рядом с украинской проблемой, ещё и молдавскую, должна оказать максимальную и всестороннюю помощь. Тем силам в Молдове, кто хочет спасти свою Родину от той участи, которую ей готовят США и продажные политики из прозападных партий», - заявил Стариков.

Он отметил, результаты выборов во многом зависят от жителей Левобережья, имеющих молдавское гражаанство.

«Поэтому мы можем увидеть самые неожиданные комбинации, когда Соединённые Штаты Америки через различные структуры будут пытаться воздействовать на приднестровские элиты. Что касается России, то она должна всячески побуждать Тирасполь к максимальному участию во внутримолдавском парламентском голосовании», - считает политолог.