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Додон не станет объявлять день траура в Молдове в связи с кончиной румынского короля
14.12.2017

Президент Республики Молдова не считает, что смерть руководителя или монарха другого государства является поводом для объявления в Молдове дня траура.

При всем уважении к соседней стране и румынскому народу, еще раз передаем наши соболезнования в связи со смертью короля Михая I,- отмечается в сообщении для прессы, aif.md

Ответ поступил после того, как спикер парламента Андриан Канду заявил, что обратится к президенту с просьбой объявить 16 декабря днем траура в Молдове. Именно в этот день в Румынии пройдут похороны монарха. 


 
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