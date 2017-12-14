Expert-Grup: 2018 год принесет экономический рост, но медленный и на фоне рисков

В 2018 году молдавская экономика может зарегистрировать 4% рост. Об этом заявили эксперты Независимого аналитического центра Expert-Grup в рамках XVI экономической конференции MEGA. По их мнению, гипотеза экономического роста в следующем году основывается на росте производства сельскохозяйственной продукции, продолжение внешней бюджетной поддержки и роста потребления населения, передает IPN.

Эксперты говорят, что прогноз свидетельствует и о ряде рисков касающихся конкурентоспособности экономики и неопределенности, связанной с парламентскими выборами 2018 года, которые могут повлиять на инвестиционные решения бизнес-среды, с последствиями для банковского кредитования и могут скрыть эффекты медленного хода реформ. Одним из них является риск политического давления на налогово-бюджетную и денежно-кредитную политику путем административного вмешательства с избирательным оттенком.

По мнению экспертов, речь идет о повышении заработной платы, предоставлении социальных льгот, государственных инвестиций или даже смягчении денежно-кредитной политики с целью стимулирования кредитования. Все это может существенно дестабилизировать систему государственных финансов и подпитывать инфляционные риски, подрывая экономический рост. Улучшение конкурентоспособности молдавской экономики должно оставаться и в дальнейшем первостепенным приоритетом для властей, утверждают экономисты Expert-Grup.

Эксперты пришли к выводу, что Республика Молдова постоянно упускает региональную конкуренцию за внешние рынки сбыта и прямые иностранные инвестиции, занимая последнее место среди стран Центральной и Восточной Европы по доле экспорта в ВВП и объема прямых иностранных инвестиций на душу населения. Молдова упускает и конкуренцию за собственную рабочую силу. Количество людей с высшим образованием, которые покидают страну, ежегодно растет.