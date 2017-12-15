Посол Германии считает, что интеграция нацменьшинств должна стать приоритетом для властей Молдовы

Интеграция нацменьшинств в общество должна войти в число приоритетов властей Молдовы, - считает Посол Германии в РМ Юлия Монар (Julia Monar).

Как передает «ИНФОТАГ», она отметила в четверг на конференции «Процесс создания гражданской нации в РМ», что «данный вопрос очень важен для Молдовы, так как не менее четверти ее населения составляют национальные меньшинства».

По ее словам, «опыт стран ЕС показывает, что молодые люди, знающие несколько языков, имеют множество перспектив для построения карьеры и собственного будущего».

«Конечно, в Молдове существуют проблемы с преподаванием государственного языка. Но благодаря тому, что Молдова мультикультурна и многоязычна, дети начинают обучение уже во время своих игр, и это большое преимущество», - считает посол.

По ее мнению, всех граждан Молдовы вне зависимости от языка и культуры «объединяют общие цели – хорошо оплачиваемая работа, доступность социальных услуг, желание жить в своей стране, поэтому процветание государства основывается на построении единой гражданской нации».

Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков отметил, что «нельзя говорить о развитии государства, пока граждане республики не ответят сами себе на вопрос о своей идентичности».

По словам политика, «проблема национальной идентичности в Молдове очень острая, общество крайне поляризовано - вместо того, чтобы найти что-то общее, граждане строят баррикады».

«Но нужно понимать, что если в Кишиневе будет откровенно про-румынская или про-российская власть, то консолидации общества не добиться никогда. Отсутствие диалога в обществе приведет к власти экстремистов. Поэтому необходимо сосредоточить усилия и политического класса, и гражданского общества на достижении стратегической цели для Молдовы – социальной и экономической стабильности», - заключил политик.