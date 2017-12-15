Почти половина респондентов БОМ не доверяют ни одному политику

Почти половина респондентов Барометра общественного мнения за ноябрь 2017 года не доверяют ни одному молдавскому политику. Исследование также показывает, что, по мнению большинства, Молдова не управляется а соответствии с волей народа – такого мнения придерживаются 86,8%, что представляет собой рост на 17 процентных пунктов по сравнению с предыдущим исследованием, проведённым весной этого года. Кроме того, большинство респондентов считают, что выборы в Республике Молдова не являются свободными и честными – в этом убеждены 76,3%, что на 20 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущим опросом.

Барометр общественного мнения был представлен в четверг, 14 декабря, на пресс-конференции в IPN Институтом общественных политик. Отвечая на открытый вопрос: „Какому молдавскому политическому деятелю Вы доверяете в наибольшей степени?”, 49,5% респондентов заявили, что не доверяют ни одному из политиков, а 8,7% не смогли ответить на этот вопрос. Почти 20% доверяют Игорю Додону, чуть более 8% – Майе Санду, 2,5% – Андрею Нэстасе, 1,8% – Владимиру Воронину, 1,7% – Илану Шору. По 1,5% доверяют Павлу Филипу и Владу Плахотнюку, а 1% – Ренато Усатому.

Будучи спрошены о том, кто, по их мнению, является наиболее коррумпированным политиком, 32,6% респондентов назвали Влада Плахотнюка. По словам директора ИОП Аркадие Барбэрошие, это самый высокий процент, зафиксированный у какого-либо политика до сих пор при ответе на этот вопрос, и отрыв от остальных политиков очень велик. Второе место занимает Игорь Додон – 4,9% респондентов считают его наиболее коррумпированным политиком, а третье место занимает Влад Филат с 2,6%. Помимо других ответов, набравших менее одного процента, почти 44% ответили: „Не знаю”. „Это вновь указывает на то, что граждане не слишком хорошо знают политиков, если не смогли их назвать”, - отметил Аркадие Барбэрошие.

Результаты БОМ говорят о том, что если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, то 46% взрослого населения абсолютно уверены, что примут участие в голосовании. 20,5% респондентов уверены в том, что пойдут на выборы, а 14,2% – возможно это сделают. Около 14% опрошенных назвали более вероятным, что они не примут участия в голосовании.

Отвечая на вопрос о том, за какую партию они проголосуют, 26% от общего числа респондентов назвали Партию социалистов, что на 8 процентных пунктов меньше по сравнению с предыдущим исследованием. Далее следует Партия действия и солидарности – 12,3%, что на 12 процентных пунктов меньше её весеннего показателя. Остальные партии показали бы результаты, не достигающие избирательного порога: политическая партия „Платформа Достоинство и правда” – 3,4%, Демократическая партия – 2,8%, Партия коммунистов – 2,5%, политическая партия „Наша партия” – 2,4%. Другие политические партии набрали бы менее 2%.

Что касается деятельности президента Игоря Додона, то, согласно БОМ, четверть респондентов (27,5%) считают, что президент представляет их интересы в незначительной степени, а 35,3% заявляют, что он не представляет их совсем. Что касается деятельности парламента, то один из десяти опрошенных (11,3%) считает, что законодательный орган представляет его интересы в значительной или в очень значительной степени. 31,5% респондентов считают, что парламент представляет их интересы в незначительной степени, а 50,6% считают, что он вовсе не представляет их интересов.

Как показывает исследование, большинство населения (77,4%) считает, что направление, в котором развивается ситуация в Молдове, является неверным. Доля тех, кто придерживается такого мнения, увеличилась на 13 процентных пунктов по сравнению с результатами исследования, проведённого весной этого года. Население по-прежнему в основном недовольно тем, что делает руководство страны в различных областях. Темы, вызывающие наибольшую неудовлетворённость населения, – это зарплаты, пенсии, наличие рабочих мест, борьба с коррупцией и уровень жизни.

Опрос проводился в период с 18 ноября по 5 декабря, среди 1113 человек, проживающих в 82 населённых пунктах страны. Выборка опроса репрезентативна для совершеннолетнего населения Республики Молдова, за исключением приднестровского региона. Его максимальная погрешность составляет +/-2,8%.