Президента Додона отстранят во второй раз

«Во время визита Плахотнюка в США молдавский парламент принял закон, предусматривающий запрет пропаганды в СМИ. Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что не промульгирует этот закон, потому что для него это «дело принципа», — пишет в своем блоге журналист Виктор Никитуш.

По его мнению, судьба этого закона важна для Игоря Додона. «В июне 2017 года решение молдавских демократов подверглось критике заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина, который сказал, что «это вызывает чувство сожаления в связи с тем, что по сути дела, речь идет об информационной блокаде своего собственного населения».

В контексте журналист отмечает, что «некоторые знатоки политической жизни в Молдове утверждают, что Додона временно отстранят уже во второй раз, а закон будет промульгирован».

По мнению журналиста, «второе отстранение президента Додона и промульгация данного закона станет свидетельством того, что внешнеполитический вектор Республики Молдова, объявленный в январе, немного изменился». «В США Влад Плахотнюк заявил, что Молдова продолжит свой путь в ЕС, и что Молдова хочет быть партнером США, а доказательством стало выдвижение парламентским большинством инициативы внести европейскую интеграцию в Конституцию страны как национальный приоритет», — пишет он.

Кристина Пендя