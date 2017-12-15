Известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на следующий вопрос: Насколько важно недавнее вступление ПДС и ППДП в политическую семью ЕНП?

«Думаю, это полезно для их имиджа. Принадлежность к европейской политической семье это прорыв, признание некоего статуса и доказательство интереса европейцев к Республике Молдова. После провала ЛДПМ, ЕНП лишилась партнеров в Республике Молдова, очевидно, что место ЛДПМ может занять партия, созданная из остатков ЛДПМ, ПДС и ППДП. Проблема лишь в том, что они не торопятся объединяться из-за каких-то оргвопросов – вечная проблема с общими списками, молдавская миорица: кто первый, кто второй, и так далее», — заявил он.

По мнению нашего собеседника, «при смешанном голосовании, если они не объединятся, им следует пойти на выборы блоком по всей стране, и по каждому округу отбирать лучших». «Ни в коем случае не стоит идти отдельно, это верная погибель, и это очевидно для всех», — добавил Виктор Чобану.

Андриана Кептине