15 Декабря 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Место ЛДПМ может занять партия, созданная из остатков ЛДПМ, ПДС и ППДП
15.12.2017

Известный политический аналитик Виктор Чобану ответил на следующий вопрос: Насколько важно недавнее вступление ПДС и ППДП в политическую семью ЕНП?

«Думаю, это полезно для их имиджа. Принадлежность к европейской политической семье это прорыв, признание некоего статуса и доказательство интереса европейцев к Республике Молдова. После провала ЛДПМ, ЕНП лишилась партнеров в Республике Молдова, очевидно, что место ЛДПМ может занять партия, созданная из  остатков ЛДПМ, ПДС и ППДП. Проблема лишь в том, что они не торопятся объединяться из-за каких-то оргвопросов – вечная проблема с общими списками, молдавская миорица: кто первый, кто второй, и так далее», — заявил он.

По мнению нашего собеседника, «при смешанном голосовании, если они не объединятся, им следует пойти на выборы блоком по всей стране, и по каждому округу отбирать лучших». «Ни в коем случае не стоит идти отдельно, это верная погибель, и это очевидно для всех», — добавил Виктор Чобану.

Андриана Кептине 


 
Количество просмотров:
96
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.