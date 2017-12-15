Что погубило бывших самых богатых и влиятельных людей Молдовы: Филат и Платон – в тюрьму пошли вон!

Почему вместо злорадства по поводу судеб самых известных заключенных страны, следует серьезно призадуматься.

То, что произошло на этой неделе во вторник, 12 декабря, можно смело назвать «черным днем» для самых некогда влиятельных граждан Молдовы – экс-премьер-министра Владимира Филата и бизнесмена Вячеславе Платоне. Первому Высшая судебная палата отклонила запрос об аннулировании приговора (9 лет тюремного заключения), а второму добавила новый – еще 12 лет тюрьмы.

Ну, по Платону сложно что-то сказать, так как махинациями он занимался в тишине и в последние годы вдали от Молдовы, а вот судьба экс-премьера практически вершилась на наших глазах – от сумасшедшего взлета и не менее катастрофического падения. О нем и поговорим.

Главный вопрос, на который граждане Молдовы не знают точного ответа: за ЧТО сидит Филат? Нет, понятно, что есть официальный приговор: за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния, но мы-то с вами понимаем, что с такой формулировкой можно половину молдавских чиновников упечь за решетку. Даже не половину, а процентов восемьдесят!

- Он украл миллиард – вот его главная вина! – утверждают обыватели.

Отлично, но главная проблема заключается в том, что украденный миллиард так толком и не найден, а в его выводе из Молдовы принимал участие не один десяток заинтересованных лиц, большинство из которых вполне себе сегодня вкусно едят и сладко спят на свободе.

Так за что? Есть мнение, что погубила Владимира Васильевича… популярность в народе. Да-да, не смейтесь: он, конечно, тот еще жулик, но в какой-то момент достиг того, что воспринимался людьми, как «политик номер один» в Молдове. В нашей стране вообще так часто случается: сегодня ты на коне и ручкаешься с Папой Римским, а завтра тебя превращают в посмешище или даже ничтожество… Не без помощи, конечно, самих виновников падения.

Смотрите, так было практически со всеми нашими политическими лидерами прошлого. Взять хотя бы бывших президентов. За Мирчей Снегуром плетется хвост приднестровского конфликта, некогда суперпопулярный Петр Лучинский превратился к концу своего срока в пустослова, Владимир Воронин, мнивший себя чуть ли молдавским Дэн Сяопином, сегодня ничего, кроме горькой ухмылки не вызывает…

Все эти (и не только эти) люди в какой-то момент возомнили себя чуть божками, потеряв почву под ногами и чувство самосохранения. Говорят, что власть – это наркотик. И от тех привилегий, которые она дает, отказаться сложно. На том уровне, нам, простым смертным, никогда не доступном, даже финансовые махинации воспринимаются, как должное. Просто кто-то останавливается и, уйдя в отставку или перейдя на другую работу, живет себе в свое удовольствие, а кто-то, повторяя судьбу Шуры Балаганова из «Золотого теленка», садится в тюрьму.

Так за что посадили Филата?

По совокупности за все то, за что в любой другой цивилизованной стране он делил бы пайку, как минимум, с десятком-другим бывших однопартийцев, которые нынче рулят Молдовой. Или – с десятком тех, кто в ЛДПМ никогда не входил, но менее жуликоватым и известным от этого не стал.

Конечно, Владимир Филат виноват во многом. Но – ненамного больше, чем те политики, которые в минувший вторник публиковали в соцсетях посты о торжестве справедливости правосудия в Молдове. По справедливости нам бы тюрем на всех высокопоставленных лиц не хватило, сограждане.

Никита ЗВЕРЕВ