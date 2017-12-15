Не винная Молдавия: зачем молдаванину румынский паспорт

ГРАЖДАНЕ В КАВЫЧКАХ

В Кишиневе обедаю с местными коллегами. За столом гагауз, молдаванин, болгарин, украинец, русский. Для полного комплекта не хватает только цыгана.

Они не договаривались: такой слоёный пирог типичен для Молдовы. «Молдаван» более 75%. Почему в кавычках? Да потому, что споры считаться молдаванами или румынами, называть свой язык молдавским или румынским, не утихают последние 27 лет. Противоречие даже на уровне двух основополагающих документов: в Декларации независимости государственным языком значится румынский, а в Конституции – молдавский. С 1918 по 1940 годы большая часть территории нынешней Молдавии входила в состав Румынии. И сегодня здесь бок о бок живут те, кто «пережил румынскую оккупацию», и те, кто «пережил советскую оккупацию». Родители председателя Национально-либеральной партии Виталии Павличенко относятся ко вторым. И сама она борется за объединение «двух румынских государств».

- Присоединение к Румынии, члену Евросоюза, - самый короткий путь в Европу», - объясняет Павличенко главное преимущество. Выглядит красиво: никакого многолетнего пути кандидата в ЕС - сразу в дамках.

Связь с Румынией сегодня тесная. Проживавшим в Молдове до 1940 года и их потомкам Румыния предоставила гражданство. По молдавскому паспорту с 1992 года до вступления Румынии в ЕС в 2007 году действовал безвизовый въезд. С 2014 года безвизовый въезд вернулся уже для всей Шенгенской зоны. Но открывшиеся возможности используют отнюдь не для воссоединения с румынскими родственниками.

- Сын как получил румынский паспорт, так сразу в Италию поехал. Зачем молодежи Румыния – есть более перспективные страны, - поделился усатый (похожий на Илью Олейникова из передачи “Городок”) дядя Жора. По отзывам молдаван, вести дела с братьями румынами весьма непросто.

- Они хитрые. Обязательно кинут. Даже нас удается кинуть, - объяснили молдавские цыгане.

По оценкам Павличенко сторонников присоединения к Румынии (унионистов) в Молдове до 40%. Виктор Чобану оценивает скромнее – около 25%. Но однозначно, что раньше их было меньше: ряды унионистов пополняют уставшие от вялотекущей евроинтеграции. Присоединение кажется невероятным, а разговоры о нем - чистым популизмом. Но история уже имеет пример: в 1918 году новоизбранный парламент Молдавской Демократической Республики сначала пригласил румынские войска, а потом проголосовал за объединение с Румынией. 2018 год не только столетняя годовщина исторического события, но и новые выборы в парламент. И насколько символичным окажется совпадение, никто не знает.

РЕДИСКА ПО-МОЛДАВСКИ

Если центр Молдовы за западный выбор, то юг и север – традиционно “красные”, за Россию, за социалистов. В Кишиневе и в целом по стране давно нет ни улиц Ленина, ни памятников ему. На старых советских постаментах стоит господарь XV века Штефан чел Маре. В такой же позе с вытянутой рукой, как и Ленин, но вместо кепки в руке — крест. Улица Штефана чел Маре в большинстве населенных пунктов — бывшая Ленина. А вот на юге в Гагаузии, переименований не видно, и Ленин живее всех живых: даже свежие цветы у его памятников.

В 2014 году на консультативном референдуме 98% жителей Гагаузии проголосовали за вступление Молдовы в Таможенный Союз. В администрации Гагаузии висит календарь с Путиным, пожимающим руку башкану (главе) автономии.

- Нас Россия приютила, мы за Россию, - неожиданно замечает дед-гагауз, набирающий святую воду на роднике в Комрате. Видимо, он вспомнил бегство гагаузов с Балкан в уже российскую Бессарабию в 1812 году. И Россия гагаузов не забывает: основная часть молдавских компаний, получивших в виде исключения разрешение на поставки сельхоз продукции в Россию, отсюда.

Но ещё раньше гагаузов в Бессарабию переселились русские. У деревянного храма в селе Кунича на севере страны встречаю классических русских бородачей в перепоясанных рубахах. Старообрядцы. Утверждают, что живут тут со времен никоновского раскола XVII века.

- Сорок процентов жителей у нас – Донцовы, - рассказывает похожий на Илью Муромца председатель общины Виталий Герасименко. – Выходцы с Дона, Кубани – казачьих лагерей.

Летом здесь занимаются садами, а зимой вяжут веники. Казалось бы, кому в век синтетических щёток нужны домашние метелки из прутиков сорго? Ну, разве что в деревенской глуши. Оказывается, товар экспортный – продается в Германию. Старообрядцы пережили здесь все оккупации и режимы: и большевиков, и фашистов.

- Любая власть даётся от бога, - объяснили свою философию. – А мы всегда и при всех работал.

У местного писателя-старообрядца Семена Придорожного в красном углу, как положено иконы и бутыли со святой водой. На полках портреты Пушкина и Есенина. И тут же бюст Ленина. «Уважаю», - поясняет не бривший бороду и соблюдавший религиозный уклад даже в советское время Придорожный.

Городок Атаки на самом севере. Летом 2014 года я был здесь во время выступлений фермеров. Тогда Россия в ответ на подписание Молдовой соглашения с ЕС закрыло ввоз сельхозпродукции: у фермеров пропал урожай фруктов. Мне рассказывают, как осенью 2014 года закапывали тонны яблок. Переориентироваться на Европу здешним садоводам не удалось ни тогда, ни сейчас. Но сегодня поставки Россию, во многом, по серым схемам, возобновлены. Национальность на политические предпочтения не влияет: в Атаках перемешаны молдаване, русские, украинцы, цыгане.

- Мы здесь все голосуем за Додона, за социалистов, за таможенный союз, - заявили мне фермеры, кровно заинтересованные за восстановление прежней свободной торговли c РФ. Однако, повторить это на камеру никто не рискнул: мало ли что…

ДОБРОЕ УТРО, ПОСЛЕДНИЙ БАРОН!

В Лапландии живет Санта-Клаус. Пообщаться с ним ежегодно приезжают более полумиллиона туристов. В молдавских Сороках живет не менее интересный персонаж - цыганский барон всея Молдова. Вот прямо так написано на его визитке. Отнюдь, не ряженый, а самый настоящий.

- Последний на постсоветском пространстве, а может и в Европе сохранивший традиции барон, - замечает мой местный коллега. Живет барон на “цыганской горке”: квартал на холме, где уже много десятилетий селятся только цыгане. Огромные трех-четырехэтажные дворцы с башенками, колоннами, арками, лепниной, барельефами прижимаются друг к другу. Принцип здешнего строительства: выше, богаче, чем у соседа. Высший шик: собственное лицо на барельефе фасада. Но почти все эти “версали” недостроены, а завершенные - всё равно нежилые: в Молдове дорогой газ – на отопление дворцов нет денег. Вот и ютятся хозяева в пристройках. Впрочем, постоянно здесь живут, в основном, пенсионеры.

- Не вовремя вы приехали, - объяснили мне в местном “информационном центре” у уличного карточного стола. – Все цыгане уехали, кто в Россию, кто в Болгарию. Работают как все – занимаются торговлей.

Цыганская горка включена в туристические маршруты по Молдавии. Не знаю, насколько открыт барон для обычных туристов, но журналистам в аудиенции не отказывает. Правда, не безвозмездно: меня, например, он просил внести посильный вклад в “фонд возрождения цыган” - попросту позолотить ручку.

Дом барона — один из самых высоких. Сразу за кованными воротами во дворе два вросших в газон советских "членовоза". Так вот откуда взялся сюжет фильма "Заяц над бездной", где молодой цыган угнал "ЗИЛ" у прибывшего в Молдавию Брежнева и подарил цыганскому барону. Одна из этих машин во дворе действительно возила генсека, но Андропова.

Барон Артур Михайлович Черарь человек весьма колоритный: живые оливковые глаза, огромная белая борода. Цыганское общество сословное — положение во многом определяется знатностью семьи. И титул барона - наследственный. Впрочем, как рассказывал мне Артур Михайлович, после смерти отца он провел демократические преобразования — ему присвоение титула утверждали голосованием на общем сходе. Сорокские цыгане традиционно кузнецы, как Будулай. В советское время здесь были ремесленные артели-кооперативы, в частности, по пошиву. В 1980-х на взлете кооперативного движения тут зарабатывали большие деньги – тогда и начали возводить те самые дворцы. А сейчас работы в Молдавии нет и для цыган.

ВЗЛЕТ «БЕЛОГО АИСТА»

- Политика, экономика… Ты тему вина раскрой!, - напутствовали меня перед командировкой. Раскрывать я отправился в самые большие в мире винные подвалы (200 км, внесены в Книгу рекордов Гиннеса) старейшего предприятия «MILEŞTII MICI». В 1990 году здесь хранилось 65 млн л вина, сегодня – 17 млн л. Какие-то закладки новые, какие-то еще 40-летней давности. И почти всё это продаётся прямо тут же в фирменном магазине по складским ценам. Старые запасы распродаются туристам, по российским понятиям, буквально за копейки: бутылки Codru 1987 года или последнего советского Aligote 1991 года – по 50 лей (170 руб.). Примерно столько стоят и качественные вина новых закладок.

Глядя на всё это, недоумеваешь, почему же в России молдавские вина получили репутацию борматухи. Запрещая их ввоз, тогдашний глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вином Молдавии можно красить заборы.

- Это не мы, а вы сами виноваты, - объяснил мне бывший директор одного винзавода. – Вот приезжает оптовик из Москвы и просит бутылку по $0,7. А у меня только себестоимость $1. Ну и объясняю, что по желаемой цене могу дать лишь “третью фракцию”, которая из выжимок, но сомневаюсь, что её кто-то сможет пить. А он говорит, что на качество плевать, мол, в России всё выпьют – главное, цена. И мы подстроились под покупательную способность вашего рынка – делали максимально дешевое пойло.

При этом, внутри Молдовы продавалось достаточно и качественного вина – просто в Россию оно массово не завозилось. После закрытия 10 лет назад российского рынка, молдавским виноделам пришлось переориентироваться на Европу: не просто возвращать на массовый уровень былое качество, но и догонять ушедшие вперед мировые стандарты.

- Спасибо Онищенко, качество молдавского вина заметно выросло, - слышал я от знакомых в Кишинёве. Винный рынок России давно изменился: сюда можно привозить что-то дорогое и хорошее. Но, несмотря на снятие запрета, вернуться на него новым молдавским винам уже нереально – они оказались дороже, например, чилийских, которые и заняли их нишу.

Как рассказал мне вице-премьер, министр экономики Октавиан Калмык, официально, за исключением небольших партий, молдавское вино в Россию не поставляется (полное интервью читайте...). Около 15% молдавских виноматериалов идет наливом в Белоруссию: оттуда уже “белорусское вино” отправляется в страны Таможенного союза. Многие продаваемые в России абхазские вина из виноматериалов Гагаузии. Основные же поставки бутилированного вина идут в ЕС – около 40%.

“Спасибо Онищенко”, выросло качество не только вина. Ещё три года назад в Молдове считалось, что свои коньяки не ахти - угощали продукцией приднестровского завода КВИНТ. Сейчас же поднялось качество старых коньячных марок, начали появляться новые бренды. Объяснение простое: оставшаяся невостребованной уже 10 лет “третья фракция ” пошла на производство дистиллятов – коньячных закладок, которые сегодня дошли до товарной выдержки. Забавно, но теперь все в Молдове в один голос утверждают, что коньяки КВИНТ испортились: мол, закладки своих спиртов в Приднестровье закончились – вместо десятилетних разливают французские трехлетние спирты. Мои коллеги в Тирасполе на это только пожали плечами: изменений не заметили.

- Это недобросовестная конкуренция, - уверил меня президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. - Реальная выдержка спиртов не ниже указанной на этикетке. Написано “50 лет” - значит ни годом меньше. Во многих странах СНГ в лихие 1990-е весь коньячный спирт был продан оптом в бочках. И там предприятия потеряли свои сырьевые базы. А мы свою базу сохранили. И делали новые закладки. КВИНТ отвечает полностью за содержимое, а я как президент могу это подтвердить.

Писатель за коньяком

Мой запрос об интервью с нынешним теневым хозяином Молдовы Владимиром Плахотнюком, переданный по неофициальным каналам, услышали. И визит в страну в некотором роде был согласован. Однако организовавшие контакт молдавские коллеги настоятельно рекомендовали при въезде скрыть, что я журналист. «Наверху не против твоего визита, но у нас такой бардак: какой-нибудь вахтер на границе проявит бдительность, и вынесут, как Асламову (месяц назад нашего спецкора Дарью Асламову грубо не пустили в Молдавию. - Ред.). Разберутся, когда уже успеют депортировать». Поэтому в аэропорту Кишинева на вопрос пограничницы о цели поездки я ответил: «Туризм». Назвал отель, где забронировал номер. На этом ей бы поставить штампик в паспорт и вызвать следующего. Так происходило во всех странах, где я бывал, от Турции до Аргентины

Не винная Молдавия: как республика превратилась в мафиозное государство. Часть 1

Мафия и олигархи, цыгане и старообрядцы, «русские» и «румыны». Как живут Молдова и непризнанное Приднестровье, выяснил наш корреспондент Алексей Боярский, не без труда проникший в Молдавию. А заодно взял интервью у двух президентов...

Мой запрос об интервью с нынешним теневым хозяином Молдовы Владимиром Плахотнюком, переданный по неофициальным каналам, услышали. И визит в страну в некотором роде был согласован. Однако организовавшие контакт молдавские коллеги настоятельно рекомендовали при въезде скрыть, что я журналист. «Наверху не против твоего визита, но у нас такой бардак: какой-нибудь вахтер на границе проявит бдительность, и вынесут, как Асламову (месяц назад нашего спецкора Дарью Асламову грубо не пустили в Молдавию. - Ред.). Разберутся, когда уже успеют депортировать». Поэтому в аэропорту Кишинева на вопрос пограничницы о цели поездки я ответил: «Туризм». Назвал отель, где забронировал номер. На этом ей бы поставить штампик в паспорт и вызвать следующего. Так происходило во всех странах, где я бывал, от Турции до Аргентины.

- А работаете кем? - последовал неожиданный вопрос.

- Писатель, - сообщил я чистую правду, так как действительно написал несколько книг.

Наверное, если б соврал, что торгую подержанными автомобильными покрышками, получил бы штампик тут же. А так она передала мой паспорт человеку в военном комбинезоне, видимо, офицеру СИБ (служба информации и безопасности, аналог нашей ФСБ).

- Писатель, писатель… - задумчиво перелистывал он страницы моего паспорта. - Приднестровье посетить планируете?

- Планирую - там коньяк дешевый.

- Есть такое дело, - кивнул офицер. - А вы журналистикой занимались?

- Ну кто ж у нас не занимался журналистикой.

- И о чем писали?

- Например, о стиле одежды Брюса Уиллиса, - вспомнил я давнее сотрудничество с журналом Boutique.

Офицер засмеялся и зашел в свой кабинет. Сквозь открытую дверь я видел, как он быстро стучит по клавиатуре. «Всё! - понял я. - Сейчас вобьет в Гугл мое имя и сможет насладиться ссылками на «Комсомолку». Накрылась командировка».

Пока я собирался паниковать, офицер закончил проверку и с явной неуверенностью отдал мне паспорт:

- Добро пожаловать…

«Неужели не догадался погуглить?» - недоумевал я. И тут вспомнил, что уже не первый раз сталкиваюсь с парадоксом. Сотрудники спецслужб подключены к суперсекретным базам данных. Но чтоб эти самые спецагенты банально не накачали вирусов или не подвисали в соцсетях и за прочим просмотром порнухи, компьютеры в дежурных помещениях не имеют выхода в интернет.

- …Только прошу вас, чтоб не было проблем при выезде, не участвуйте в Приднестровье ни в каких акциях - конференциях, форумах, это надо согласовывать через наше министерство культуры, - продолжил он.

В ответ я кивнул: интервью с президентом непризнанной, в том числе и Россией, Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) к перечисленным «акциям» не относилось. Впрочем, от проблем на выезде сей факт меня не избавил.

МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ? ПРОПАЛ КУДА-ТО

Государственный русский драматический театр им. А. П. Чехова - один из главных в Кишиневе. Самый дорогой билет - в первый ряд на вечерний спектакль в субботу - всего 100 лей (340 рублей).

Зал полон.

Но публика не в вечерних платьях - половина сидит в пальто: привыкли, что у театра нет денег на отопление.

Дают Мольера.

Замечательное актерское исполнение, красивые костюмы. Но сцена абсолютно голая: из декораций две табуретки. Рядом со мной легкий запах алкоголя: сидящие прямо перед сценой пары по очереди отхлебывают из пластиковой бутылочки нечто розовое...

Публика благодарная: аплодировали стоя, кричали браво, вызывали на бис. А вот цветы актерам не поднесли вообще. Понятно - бедность. Но вряд ли она единственная причина парадоксов, которые (с легким налетом театральности) сегодня в Молдове везде - в экономике, политике, общественном сознании, частной жизни.

В очереди в банке народ спорит, сколько украл нынешний мэр Кишинева, совершенно честно выбиравшийся горожанами целых три раза подряд.

- Сама за него голосовала, - вздыхает женщина пенсионного возраста. - Потому что он из прозападного, прорумынского блока. Думали, ему легче будет деньги городу добыть. А вообще я за пророссийские силы - на парламентских и президентских выборах за социалистов голосую. Но у них денег нет.

У кого здесь есть деньги, известно каждому. В 2014 году Молдова вошла в мировую историю преступлением века - из банковской системы страны исчез $1 млрд.: половина годового госбюджета. Спроси любого прохожего, он ответит: «Миллиард украл Плахотнюк. Он за все платит, он и хозяин страны».

По словам молдавского политолога Виктора Чобану, в стране и раньше правили олигархи, но сейчас от конкурентной олигархии перешли к монопольной.

- Еще в 2013 году было три с половиной олигархических клана, а сейчас остался один, - поясняет Чобану. - Молдова - мафиозное государство: главный персонаж руководствуется книгой «Крестный отец».

Спроси любого прохожего, он ответит: «Миллиард украл Плахотнюк. Он за все платит, он и хозяин страны».



МАФИЯ БЕССМЕРТНА

Начинал Владимир Плахотнюк, как вам расскажут в любой маршрутке, в 1990-х отнюдь не бандитом, а сутенером. Потом занялся более продажным бизнесом - нефтепродуктами, банками. Считается, он контролирует львиную долю бизнеса страны. Но и сутенерство, как утверждают злые языки, тоже не бросил: удобный инструмент для сбора компромата на политических противников. Например, два года назад в интернет выложили ролик сексуальных игр «человека, похожего на экс-премьера Влада Филата».

На президентских выборах в 2016 году победил «пророссийский» кандидат, глава социалистов Игорь Додон. Но Молдова давно парламентская республика - правит премьер-министр, выдвигаемый парламентом. Социалисты на последних парламентских выборах 2014 года получили большинство мандатов - 25%. Но их голоса в парламенте ничего не значат: мелкие фракции объединились против них в «проевропейскую» коалицию. Де-факто правящей стала занявшая предпоследнее место (12,7%) демократическая партия - нынешний премьер-министр Павел Филип из нее. Председателем демпартии как раз и является Владимир Плахотнюк. При этом сам он в депутаты не пошел. И вообще никаких официальных должностей во власти не занимает. В Молдавии уверены, что голоса депутатов других фракций элементарно покупаются Плахотнюком - на деньги из того самого украденного миллиарда. Из него же подкармливает и госаппарат.

Алексей БОЯРСКИЙ