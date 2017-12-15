Политическая повестка дня ДПМ -это программа приближения к людям и к их проблемам

Деятельность Демократической партии будет направлена в дальнейшем на такие принципы, как отношение к людям, забота о них, справедливость, развитие, достоинство и ценности. Эти цели содержатся в резолюции, принятой Национальным политическим советом ДПМ, который собрался в четверг вечером, 14 декабря, передает IPN.

„Вместе с нашими коллегами мы провели оценку деятельности партии, наших представителей из правительства и парламента за год, то есть после нашего последнего съезда, который состоялся в декабре 2016 года. В качестве председателя Демократической партии я представил коллегам и отчет о деятельности в этот период”, - заявил лидер ДПМ Влад Плахотнюк в ходе пресс-конференции, организованной после заседания совета.

Ссылаясь на основные положения резолюции, Влад Плахотнюк отметил, что одним из принципов, на основании которого партия осуществит свою деятельность, является отношение. „Смена политического класса должна начинаться с политиков и, в первую очередь, с изменения отношения к гражданам, к принятию на себя ответственности, с четкой ориентацией их деятельности на интересы людей. Реформа политического класса, которую мы запустили уже в этом году, должна быть продолжена, отталкиваясь именно от этой цели – радикальное изменение отношения политиков к гражданам”, - сказал лидер ДПМ.

Согласно резолюции, „образование-это одна из областей, в которой слишком много было импровизации, с крайне отрицательными последствиями для детей, родителей и учителей. Это громоздкая и бюрократическая область, которая требует глубоких преобразований”. В документе также говорится, что здоровье и социальная защита являются областями, в которых люди ожидают большего вмешательства государства, а ДПМ предложит в ближайшее время новую концепцию управления этими областями, которая будет иметь в основе их модернизацию, а так же устранение злоупотреблений и социальной несправедливости.

Другой отмеченный принцип - справедливость. „Люди говорят, что чувствуют несправедливость во многих областях, начиная с тем, как работало правосудие в эти годы, до того, как действовали следственные и контролирующие учреждения. Правда, Республика Молдова является страной, где уровень злоупотреблений в этих областях по-прежнему остается высоким. Поэтому, ДПМ начала массовые акции сокращения контролирующих институтов, которые имели в качестве основной деятельности преследование людей, простых граждан и деловых людей. Эта область, в которой мы продолжим наводить порядок, с большей твердостью и решительностью, так чтобы люди больше не жили в страхе из-за злоупотреблений, которые были совершены против них в течение многих лет”, уточняется в резолюции.

ДПМ планирует выпустить в ближайшее время комплексную программу строительства и реабилитации автомобильных дорог в стране, область, которая требует срочного вмешательства государства. „На ближайшие годы мы предложим масштабную программу для населенных пунктов Республики Молдова „Асфальтированные дороги в каждом селе”, с помощью которой значительно улучшим инфраструктуру и потенциал развития сел. Эта программа будет начата уже в начале 2018 года”, - процитировал политик резолюцию.

Влад Плахотнюк добавил, что молдаване должны вернуть себе достоинство – либо это речь идет о том, как к ним относятся в учреждениях в стране, либо это отношение, исходящее из вне. „Политика и действия ДПМ по-прежнему будут нацелены на соблюдение и защиту достоинства молдавских граждан. Пришло время, чтобы Молдова имела твердый голос на международном уровне, и мы максимально мотивированы, чтобы придать вес этим устремлениям нашей страны и общества”, - отметил лидер партии.

Политик сказал, что ДПМ верит в европейские ценности и продвигает их через реформы, которых проводят представители партии в правительстве и парламенте. По его мнению, европейскую интеграцию следует вывести из области политического популизма, где была использована столько лет, и переведена в область национальной стратегии развития страны. „Наши представители в правительстве и парламенте будут иметь задачу соблюдение этих принципов работы и будут оценены периодически, в зависимости от результатов, с тем, чтобы не снизить динамику изменений, мотивацию и профессионализм”, говорится так же в резолюции.